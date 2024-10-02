МИД Канады: должность генерального секретаря ООН должна занять женщина!

В Министерстве иностранных дел Канады считают, что должность генерального секретаря ООН должна занять женщина.

Министр Мелани Жоли отметила, что за восемь десятилетий ни одной женщине не удалось достичь этой высокой позиции, что является недопустимым.

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, проходящем в рамках 79-й сессии, Жоли выступила с заявлением о том, что “уже почти 80 лет мы не видим женщин на посту генерального секретаря. Это не может продолжаться”.

Она подчеркнула необходимость того, чтобы “следующим руководителем этого важного международного органа стала женщина”.

Жоли также отметила, что наличие женщины на столь высоком посту не только будет исторической вехой, но и значительно обогатит руководство ООН.

“Разнообразие в руководстве способствует более эффективному принятию решений и отражает многообразие мирового сообщества,” – добавила министр.

Она призвала другие страны-члены ООН поддержать эту инициативу и активнее выдвигать кандидатуры женщин.

В последние годы тема гендерного равенства приобретает все большее значение в международной политике.

Канада взяла на себя обязательство продвигать эту повестку не только на внутреннем, но и на глобальном уровне.

Жоли подчеркнула, что необходимо изменять не только традиции, но и современные подходы к руководству, чтобы создание равных возможностей стало нормой.

Министр заключила: “Мы должны работать вместе ради будущего, в котором женщины занимают свои законные места среди мировых лидеров”.

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