Канадская компания Roshel представила новый бронетранспортер Captain, построенный на основе шасси Toyota Land Cruiser 70.

Этот современный БТР имеет V-образное дно, которое обеспечивает защиту от мин с весом взрывчатки до 6 кг.

Броня корпуса способна противостоять столкновениям с пулями калибра 7,62×51 мм на расстоянии 30 метров.

Внедорожник с полным приводом оснащен дизельным двигателем мощностью 200 л.с. и автоматической коробкой передач.

В ходе испытаний бронетранспортер успешно справился с обстрелами бронебойными патронами калибра 7,62×39 мм с 30 метров, а также выдержал взрыв осколочно-фугасного снаряда калибра 155 мм на расстоянии 80 метров.

Roshel позиционирует Captain как многофункциональное транспортное средство, способное решать различные задачи в трудных условиях.

Компания надеется, что интерес к этому БТР проявят военные и правоохранительные органы из разных стран.

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