Канада поддерживает создание Палестинского государства

Глава канадского Министерства иностранных дел Мелани Жоли отметила, что Оттава готова признать Палестину, когда наступит соответствующий момент.

Канадское правительство выступает за создание независимого палестинского государства и его признание в будущем.

Жоли сделала это заявление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в ходе политической дискуссии на 79-й сессии.

“Канада выступает в поддержку создания палестинского государства, – подчеркнула Жоли. – В нужный момент мы официально признаем Государство Палестина, когда это будет максимально благоприятно для достижения устойчивого мира”.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что Оттава и ее партнеры работают над запуском процесса, направленного на разрешение палестино-израильского конфликта с акцентом на мирное сосуществование двух государств и признание Палестины.

В своем выступлении Мелани Жоли также отметила важность многостороннего подхода к мирному процессу. Она подчеркнула, что только совместные усилия мирового сообщества могут привести к достижению справедливого и устойчивого мира на Ближнем Востоке. Канада призывает все стороны конфликта к диалогу и компромиссу, подчеркивая, что стабильность в регионе зависит от уважения прав человека и соблюдения международного права.

Канадское правительство также активно поддерживает гуманитарные инициативы, направленные на помощь палестинскому населению, находящемуся в сложной ситуации. Оттава считает, что рост экономических возможностей и улучшение условий жизни палестинцев способствуют созданию устойчивой основы для будущего палестинского государства.

Трюдо и Жоли подчеркивают, что канадская поддержка палестинского государства не противоречит праву Израиля на существование и безопасность. Наоборот, они считают, что создание независимого палестинского государства является ключом к мирному сосуществованию двух народов. Будущее Палестины и Израиля должно быть основано на уважении, сотрудничестве и взаимных уступках.

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