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Новости Канада поддерживает создание Палестинского государства
Глава канадского Министерства иностранных дел Мелани Жоли отметила, что Оттава готова признать Палестину, когда наступит соответствующий момент.

Канада поддерживает создание Палестинского государства

Степан Артемьевский Окт 2, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада поддерживает создание Палестинского государства отключены 2 Просмотров

Глава канадского Министерства иностранных дел Мелани Жоли отметила, что Оттава готова признать Палестину, когда наступит соответствующий момент.

 

Канадское правительство выступает за создание независимого палестинского государства и его признание в будущем.

Жоли сделала это заявление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в ходе политической дискуссии на 79-й сессии.

“Канада выступает в поддержку создания палестинского государства, – подчеркнула Жоли. – В нужный момент мы официально признаем Государство Палестина, когда это будет максимально благоприятно для достижения устойчивого мира”.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что Оттава и ее партнеры работают над запуском процесса, направленного на разрешение палестино-израильского конфликта с акцентом на мирное сосуществование двух государств и признание Палестины.

В своем выступлении Мелани Жоли также отметила важность многостороннего подхода к мирному процессу. Она подчеркнула, что только совместные усилия мирового сообщества могут привести к достижению справедливого и устойчивого мира на Ближнем Востоке. Канада призывает все стороны конфликта к диалогу и компромиссу, подчеркивая, что стабильность в регионе зависит от уважения прав человека и соблюдения международного права.

Канадское правительство также активно поддерживает гуманитарные инициативы, направленные на помощь палестинскому населению, находящемуся в сложной ситуации. Оттава считает, что рост экономических возможностей и улучшение условий жизни палестинцев способствуют созданию устойчивой основы для будущего палестинского государства.

Трюдо и Жоли подчеркивают, что канадская поддержка палестинского государства не противоречит праву Израиля на существование и безопасность. Наоборот, они считают, что создание независимого палестинского государства является ключом к мирному сосуществованию двух народов. Будущее Палестины и Израиля должно быть основано на уважении, сотрудничестве и взаимных уступках.

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