Самая длинная улица в мире – канадская улица!

А вы задумывались когда-нибудь, какая улица на свете является самой длинной? Ну, просто, интереса ради узнать, где она. как называется, какова ее длина.

А вы задумывались когда-нибудь, какая улица на свете является самой длинной? Ну, просто, интереса ради узнать, где она. как называется, какова ее длина.

Вот если обратиться к нашему вернейшему помощнику – Гуглу, то мы сможем узнать то, что самой длинной улицей в мире является Янг-Стрит (Yonge Street) в Торонто, что её длина 1896 километров, что улица эта начинается непосредственно в Торонто и тянется через всю Канаду, повторяя старую индейскую тропу. Современное название улица получила в честь сэра Джорджа Янга. Это произошло в 1793 году. С 1816 года по ней уже разъезжали коляски, экипажи, коляски, с середины 19 века она стала считаться центральной в городе.

Но тогда, почему же Книга рекордов Гиннесса ещё в 1999 году отказалась признавать Янг-Стрит самой длинной улицей в мире? И по-моему даже вовсе решила эту номинацию искоренить. Почему?

В Википедии дается определние понятия “улица”: это мощёная дорога внутри населённого пункта, один из основных элементов городской инфраструктуры, имеющая, как правило, индивидуальное название.” Внутри населенного пункта, обратите внимание. за пределами – уже не то!

А Янг-Стрит за пределами города Торонто благополучно переходит в шоссе №11. Именно поэтому Книга рекордов Гиннесса и отказалась признавать эту улицу самой длинной. Ведь шоссе – это уже не улица.

И всё-таки какая же улица является самой длинной в мире именно в пределах населённого пункта? Вы будете смеяться, но это всё та же Янг-Стрит. Её длина в пределах города Торонто – 56 километров.