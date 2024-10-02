СВС: Жилье в Канаде остается недоступным для многих граждан

Основной причиной этого остается высокая стоимость недвижимости.
Как сообщает телеканал, цены на жилье резко возросли из-за увеличения числа иммигрантов и роста спроса на жилые объекты.
С апреля 2020 года стоимость жилья в Канаде поднялась более чем на 30%, в то время как процентные ставки по кредитам возросли на 4,75 базисных пункта.
Даже несмотря на снижение процентных ставок, они все еще остаются на 40% выше уровней января 2020 года.
За этот период реальные доходы семей увеличились лишь на 2,3%, а номинальные — на 21%.
Эксперты считают, что для того чтобы восстановить доступность жилья, цены должны упасть как минимум на 10%, а ипотечные ставки — сократиться вдвое.
В свою очередь, правительство изменило правила, разрешив новым покупателям или тем, кто приобретает новое жилье, оформлять 30-летние кредиты, вместо прежних 25 лет.
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