СВС: Жилье в Канаде остается недоступным для многих граждан

Несмотря на недавнее снижение ипотечных ставок, покупка жилья продолжает быть проблематичной для значительной части населения на 30 сентября.

Основной причиной этого остается высокая стоимость недвижимости.

Как сообщает телеканал, цены на жилье резко возросли из-за увеличения числа иммигрантов и роста спроса на жилые объекты.

С апреля 2020 года стоимость жилья в Канаде поднялась более чем на 30%, в то время как процентные ставки по кредитам возросли на 4,75 базисных пункта.

Даже несмотря на снижение процентных ставок, они все еще остаются на 40% выше уровней января 2020 года.

За этот период реальные доходы семей увеличились лишь на 2,3%, а номинальные — на 21%.

Эксперты считают, что для того чтобы восстановить доступность жилья, цены должны упасть как минимум на 10%, а ипотечные ставки — сократиться вдвое.

В свою очередь, правительство изменило правила, разрешив новым покупателям или тем, кто приобретает новое жилье, оформлять 30-летние кредиты, вместо прежних 25 лет.

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