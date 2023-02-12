Принц Гарри и Меган Маркл будут приглашены на коронацию короля Карла III

Окончательный список приглашенных лиц Букингемский дворец согласовывает с правительство страны и министерством иностранных дел.

На коронацию короля Великобритании Карла III, которая состоится в мае, будут приглашены герцог и герцогиня Сассекские, ссылаясь на источники Уайтхолле.

Источник сообщил газете Daily Express, что пара «в списке» и что «планирование идет полным ходом, чтобы церемония прошла как можно более гладко и без каких-либо драматических событий».

Сообщается, что «приглашения на королевскую церемонию будут разосланы в ближайшие несколько недель, как только будет утвержден окончательный список гостей, состоящий из 2 000 человек. Среди потенциальных гостей — широкий круг высокопоставленных лиц, включая королевских особ из Великобритании и других стран, а также мировых лидеров».

Окончательный список приглашенных лиц Букингемский дворец согласовывает с правительство страны и министерством иностранных дел.

Предполагается, что те, кто хочет присутствовать, должны будут ответить на приглашение до начала апреля.

Сообщается, что прибытие Гарри и Меган в Вестминстерское аббатство на коронацию «будет срежиссировано дворцом и будет похоже на их вход в собор Святого Павла на праздновании платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II в июне прошлого года. Во время этого события пара вошла в собор в одиночестве и села на противоположной стороне прохода от принца и принцессы Уэльских в порядке очереди наследования».

Принц и принцесса Уэльские и их дети будут иметь приоритет в связи с их положением в линии наследования.