Сотрудники Google начали критиковать руководство за поспешный анонс нейросети Bard

Сотрудники международной технологической компании Google подвергли критике свое руководство за сделанный ранее поспешный анонс нейросети Bard.

Стало известно из публикации о том, что сотрудники Google критикуют поспешное развертывание нейросети Bard. Весь форум компании для сотрудников был заполнен мемами, где много критики самой Google, ее главы Сундара Пичая, нейросети Bard, а также планируемых массовых увольнений.

В мемах обыгрываются шутки о том, что и внедрение нейросетей, и увольнение некоторых сотрудников в итоге ничем не помогли компании и являются исключительно поспешными и неудачными. Напомним, после неправильного функционирования нейросети акции самой компании Google рухнули сразу на 8% — на 100 млрд долларов за короткое время.

На днях в настройках Android 14 Developer Preview 1 энтузиасты обнаружили новую функцию «Конвертация в eSIM». Предполагается, что она позволит пользователям «превращать» физические SIM-карты в виртуальные. Кроме того, она сможет переносить eSIM между разными устройствами.

Отмечается, что сейчас функция не работает даже в превью для разработчиков — соответствующий пункт меню попросту ничего не содержит. Как сообщает инсайдер, работать перенос SIM-карт будет только с картами операторов, которые поддерживают соответствующую технологию.