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Новости Сотрудники Google начали критиковать руководство за поспешный анонс нейросети Bard

Сотрудники Google начали критиковать руководство за поспешный анонс нейросети Bard

Виктория Христова Фев 12, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Сотрудники Google начали критиковать руководство за поспешный анонс нейросети Bard отключены 74 Просмотров

Сотрудники международной технологической компании Google подвергли критике свое руководство за сделанный ранее поспешный анонс нейросети Bard.

Стало известно из публикации о том, что сотрудники Google критикуют поспешное развертывание нейросети Bard. Весь форум компании для сотрудников был заполнен мемами, где много критики самой Google, ее главы Сундара Пичая, нейросети Bard, а также планируемых массовых увольнений.

В мемах обыгрываются шутки о том, что и внедрение нейросетей, и увольнение некоторых сотрудников в итоге ничем не помогли компании и являются исключительно поспешными и неудачными. Напомним, после неправильного функционирования нейросети акции самой компании Google рухнули сразу на 8% — на 100 млрд долларов за короткое время.

На днях в настройках Android 14 Developer Preview 1 энтузиасты обнаружили новую функцию «Конвертация в eSIM». Предполагается, что она позволит пользователям «превращать» физические SIM-карты в виртуальные. Кроме того, она сможет переносить eSIM между разными устройствами.

Отмечается, что сейчас функция не работает даже в превью для разработчиков — соответствующий пункт меню попросту ничего не содержит. Как сообщает инсайдер, работать перенос SIM-карт будет только с картами операторов, которые поддерживают соответствующую технологию.

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