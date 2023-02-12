ВОЗ предупредила о быстром распространении холеры

ВОЗ назвала очень высоким риск распространения холеры в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила риск распространения холеры в мире как «очень высокий». Об этом говорится в опубликованном в субботу, 11 февраля, информационном бюллетене. Там отмечается, что по состоянию на 1 февраля в мире из 18 государств продолжали поступать сообщения о новых случаях заболевания. Согласно прогнозам организации, в ближайшие месяцы таких стран может стать больше.

Особую обеспокоенность у организации вызывает высокая смертность от холеры. Во многих странах говорят об увеличении летальности в сравнении с предыдущими годами. В 2021 году в мире средний показатель смертности от данного заболевания составлял 1,9%, в Африке — 2,9%. При этом «допустимым уровнем» считается менее чем 1%. В ВОЗ заявили, что показатели являются самыми высокими более чем за десятилетие, данная тенденция продолжается в 2022 и 2023 годах.

Эксперты напомнили, что за последние 200 лет в мире зарегистрировали семь пандемий холеры. При этом считается. что седьмая, начавшаяся в 1961 году, продолжается до сих пор. По оценкам специалистов, ежегодно заболевают около 2,9 млн человек и примерно 96 тысяч случаев заканчиваются летальным исходом.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения снова продлила на три месяца действующий с января 2020 года режим ЧС из-за COVID-19. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что эта пандемия «продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении, имеющую международное значение».