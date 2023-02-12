Рынок недвижимости : ретроспектива на 2022 год и прогнозы на 2023 год

Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) обнародовала свой отчет и перспективы рынка недвижимости в Квебеке.

В 2022 году была зафиксирована рекордно высокая средняя цена на все категории недвижимости и средний рост на 14% для дома на одну семью.

В нескольких регионах падение числа покупателей привело к замедлению перегрева и росту цен. Несмотря на это, условия оставались благоприятными для продавцов.

В течение года было заключено более 87 000 сделок, и это несмотря на быстрое повышение процентных ставок и трудности с получением ипотечного кредита для некоторых покупателей жилья. Таким образом, 2022 год стал четвертым по величине с точки зрения продаж по версии веб-сайта centris.ca.

Тем не менее, рынок Квебека относительно хорошо переживает шок от повышения процентных ставок. Тем не менее, происходящие изменения на рынке недвижимости означают возвращение к более сбалансированному рынку для продажи или покупки недвижимости.

Доступ к собственности может по-прежнему оставаться проблемой для некоторых регионов, в частности для тех, которые пострадали от перегрева и чрезмерных цен. Однако домохозяйства находятся в благоприятном положении, особенно из-за избыточных сбережений, накопленных во время пандемии.

С другой стороны, рынок может столкнуться с умеренным замедлением из-за снижения уровня продаж до 9 %. согласно прогнозам, средняя цена дома на одну семью упадет всего на 6%, что приведет к снижению прибыли только в 2022 году.

В конечном счете, массового вывода новых объектов недвижимости на рынок, вероятно, не произойдет, благодаря устойчивости домохозяйств.

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