Мэр Торонто Джон Тори был вынужден признать факт супружеской измены, сокрушённо покаяться и уйти в отставку

Мэр Торонто Джон Тори обещал, что больше ни-ни, никогда, ни с кем. Дал зарок больше не ходить налево. Но с поста мэра пришлось уйти. Нехорошо получилось.

Вечером пятницы, 10 февраля, мэр (фактически, уже бывший мэр) Джон Тори (John Tory) подал в отставку по тривиальной, но несколько неожиданной причине: господин мэр был вынужден признать факт «внебрачных отношений со своей служащей». Проще говоря, мистер Тори «прокололся» где-то и был застигнут с любовницей, причём с собственной подчинённой, что усугубляет дело.

Мэр признал, что в период пандемии у него возникли близкие отношения с работницой администрации города, что не соответствует стандартам должности мэра и стандартам отца семейства. «Я решил уйти в отставку, чтобы иметь время подумать о своих ошибках и сделать всё необходимое для того, чтобы восстановить добрые и доверительные отношения в семье». Одним словом, бывший мэр заверил всех, что он исправится, заслужит доверие семейного коллектива, а походы налево не возобновятся.

Мэр Тори был избран на этот пост в 2014 году, а затем переизбран в 2018 и в 2022 годах.

Официально, процесс смещения мэра займёт какое-то время, причём заявление об отставке ещё не подано. Затем, после официального решения об увольнении мэра, согласно закону 2006 года о структуре власти Торонто, у законодателей города есть шестьдесят суток на рассмотрение целого ряда вопросов, связанных с новыми выборами и назначения даты этих выборов.

Всё это время обязанности мэра будет исполнять нынешняя заместитель главы города Дженнифер МкКелви (Jennifer McKelvie). Если мистер Тори будет уволен официально до среды, то непонятно, как члены городского правления будут голосовать за новый бюджет, так как этот вопрос стоит весьма остро, споры серьёзные, а позиция сторонников нового бюджета серьёзно пошатнулась в связи со скандалом.

Джон Тори пользовался уважением и доверием горожан, считался примерным семьянином, и его признание общественность шокировало. Ну, на самом деле, кто мог подумать о таком! Партбилет на стол клади, изменник!