Ассоль, алые паруса, интернет-байки и реальность

Несколько слов об Ассоли и капитане Грее. О чём на самом деле говорили корабельные сигналы и паруса.

По интернету бродит байка, будто бы Ассоль и капитан Грей жили в реальности, но оба были стариками, Ассоль, якобы, была местной дурочкой и уродиной, а судно Грея несло алые паруса потому, как алый цпарусов означал, что на борту корабля тиф. Грей принял Ассоль на борт в качестве санитарки для лечения больных матросов. Но он и впрямь на ней женился позже, потому что оба были в летах, решили доживать век вместе. Вот такая, мол, романтическая история любви.

Самое любопытное, что встречается байка в разных вариантах на сотнях сайтов. Хоть бы кто из гениев, радостно пересказывающих «истинную историю» и восторгающихся «истиной», удосужился поинтересоваться корабельными делами, дабы понять, что чушь неимоверная.

Ведь своды сигналов, как международные, так и национальные (а между ними есть небольшая разница) никогда красным цветом тиф не обозначали. Красный цвет – общепринятый сигнал опасности с начала 18 века, когда в мире стали применять упорядочные сигнальные коды.

Если просто красный флаг, значит судно везет (грузит) взрывчатый груз. Если часть флага красная, то может быть запрет на движение, поворот, маневры.

С болезнью связан жёлтый цвет, например, флаг только желтого цвета означает, что карантина на судне нет. При желании можно вывесить красный цвет, предупреждая об опасности приближаться из-за тифа, но со стороны капитана такой флаг будет неумным ходом, потому что никто бы этот сигнал не понял.

Сигнал о необходимости оказания медицинской помощи — это трёхцветный флаг: малый красный квадрат в большом белом поле с синей каймой.

А уж паруса никогда не означали никаких сигналов. Представьте себе, сколько парусов надо было иметь разного цвета, чтобы вывешивать их при всевозможных ситуациях.

Паруса были всегда дешевыми некрашеными (белыми) или красились в черный цвет для ведения военных действий в ночное время. Дороже, но тут же государственная казна платила или пиратское братство (зависело, кому корабль приндалежал).

Да, красные паруса, алые паруса – это красивая сказка, шёлк вместо парусины порвался бы при первом порыве ветра, но да не будем портить сказку.

Не верьте выдумщикам, рассказывающим об алых парусах, якобы предупреждающих предупреждающих о тифе и об уродливой сумасшедшей Ассоль.