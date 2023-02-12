Новые рецепты пиццы

Рецепты пиццы – 2 или Новые приключения рецептов пиццы
Это продолжение рецептов пиццы, которыми мы делились с публикой несколько месяцев назад: Рецепты пиццы -1. Как видите, рецепты пиццы мы как-то уже читателям дарили. И народ остался недоволен, мол, хорошо, пять рецептов, но мало. Вот мы недостаток и исправляем.
К тому же, надо же отметить грядущее исчезновение с прилавков пиццы Delissio!
Римская пицца
Готовим обычное тесто для пиццы, конечно. Без особых изысков.
А вот начинка – дело в римской пицце особое и достаточно сложное. Однако, постараемся справиться:
- Разогрели в кастрюле 2 столовых ложки оливкового масла
- Положили в масло 3 рубленых на мелкие кусочки средних луковицы
- Огонь слабый – держим, пока лук не размягчился
- Взяли полкило свежих мясистых, вкусных помидоров, очиситили от кожицы (окунув в кипяток на секунду), порезали их на кусочки и положили в кастрюлю, подержав их минуты 2-3
- Достали смесь из кастрюли и разложили по тесту
- Сверху полосками разложили граммов 200 стручкового перца (красного и зеленого)
- Поверху решеточкой уложили разрезанное филе граммов в 50 анчоусов
- В каждую клеточку решетки положили по половинке маслинки
- Полили ложечкой оливкового масла
- Поставили в разогретую до 250 градусов по Цельсию духовку и подержали минут 20-30.
- Подали, конечно, горячей.
Пицца гурманская
Название пиццы, впрочем, как и сам рецепт, прислан славной девушкой Миррой, нашей читательницей. Чужих рецептов не присваиваем. Не обучены-с.
Сначала готовим тесто: На 400 граммов муки, берем 200 граммов сливочного масла и 200 граммов сметаны. Разуемеется, соль добавляем. Всё это хозяйство замешиваем и полчасика выдерживаем в холодильнике.
Затем раскатываем слоем в 0,5-0,7 сантиметров толщиной, а по бортику выкладываем жгутик из того же теста. Смазали тесто желтком, вот всё и в порядке.
Начинка пиццы гурманской: 400 граммов куриной печенки сварили, промололи в мясорубке или в миксере, смешали с тремя столовыми ложками сливок.
Разложили по тесту. Уложили сверху ломтики двух помидоров, посыпали 200 граммами тертого сыра, сбрызнули маслом, посолили, поперчили.
Смазали майонезом, посыпали зелень по вкусу. Выставили в духовку на 250 Цельсия и пусть стоит и наливается до готовности, что станет ясно по внешнему виду, конечно.
Пицца с баклажанами и козьим сыром
Козьи сыры – мягкие, изысканные, с самым разным вкусом – от нежного до чрезвычайно острого. И это несмотря на то, что козочки любят лакомиться табаком. Хлебом не корми, дай папиросу сжевать… Вот почему едят табак, а сыр все равно вкусный? А вот вина козочки не пьют, а козьий сыр с вином очень хорош. Где логика?
Да, так вот, пицца с козьим сыром и с баклажанами, хоть и не грузинская кухня, а всё равно хороша.
Вот как её готовим:
- Нагреваем предварительно духовку до 220 градусов по Цельсию.
- Смазываем тесто для пиццы томатным соусом (можно купить и овощной итальянский соус – например, неаполитанский).
- Баклажаны запекаем в духовке на оливковом масле – кожица должна отставать, после чего нарезаем их дольками
- Густо посыпаем тесто тёртым козьим сыром и кладем резаные баклажаны.
- Добавляем резаные кружочками помидоры – немного, просто по традиции.
- Ставим пиццу на верхную полку в духовку, запекать четверть часа – следим за тестом, чтобы не подгорело.
Примечание: Некоторые любят добавить к сыру чеснок, но, по-моему, чеснок перебьет сырный аромат и вкус, впрочем, попробуйте, если есть желание.
Пицца рыбная
Знаменитая в странах Балтийского моря пицца, изобретенная, судя по слухам, в Риге.
Переходим к пицце:
В первую очередь готовим тесто: стакан муки, столовая ложка сливочного масла, 2 яйца, 4 столовые ложки молока и немного соли по вкусу – смешиваем, взбиваем, замешиваем тесто (лучше всего использовать серебряную посуду, чтобы избежать артрита).
Теперь готовим начинку:
- Нарезаем кружочками пару сочных помидоров
- Натираем на крупной тёрке граммов 50 твёрдого сыра (любого сорта)
- Рубим мелко половинку средних размеров луковицы
- Режем на небольшие кусочки филе рыбы – от угря, акулы и миноги до плотвы, окуня и ильгуциема, сгодится любая вкусная рыба, а объем рыбы – средних размеров пара обычных рыбин (или один угорь, например)
- Выкладываем тесто на смазанную маслом сковороду – слой теста в полсантиметра приблизительно
- На тесто кладём помидоры, посыпаем сыром, укладываем куски рыбин
- Сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем рубленой травкой (петрушка, к примеру, или эстрагон)
- Запекаем до часа в духовке при 220 градусах по Цельсию.
- Пицца рыбная готова. Подаётся под экзотический напиток стоимостью до 50 лат за 100 граммов.
Пицца с грибами
Грибных пицц много. Рецепты зависят от района Италии, а сегодня и от страны, так как пицца уже давно не ограничивается Италией, как известно. Вот один из рецептов грибной пиццы из Аргентины:
Нам пригодятся:
- 400 граммов теста для пиццы
- 300 г. грибов (белые, шампиньоны, подберезовки – зависит от наличия)
- Одна средняя луковица
- 2-3 дольки чеснока
- Два средних мясистых помидора
- 100 г. творога
- Пара столовых ложек оливкового масла
- Черный молотый перец и соль по вкусу
- Петрушка и эстрагон – тоже по вкусу
Готовим нашу пиццу с грибами:
- Грибы нарезаем
- Лук и чеснок режем мелко (чеснок можно подавить)
- С помидоров снимаем кожицу, окунув их в кипяток, и режем мелкими кучочками.
- Рубим зелень, если она не рублена
- Жарим лук и чеснок в сковороде на паре ложек оливкового масла до бронзового цвета (размешивая, конечно)
- Добавляем помидоры и тушим до загустения массы
- Остужаем
- Тесто смазываем столовой ложкой оливкового масла, выкладываем на него томатную массу, а на неё грибы
- Сверху покрываем слоем творога и посыпаем зеленью
- Сбрызгиваем оливковым маслом
- Ставим на смазанном маслом противне в разогретую до 200 градусов по Цельсию духовку
- Выпекаем пицуу с грибами минут двадцать.