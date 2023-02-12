Новые рецепты пиццы

Рецепты пиццы – 2 или Новые приключения рецептов пиццы

Вот ещё пять рецептов замечательных пицц: Римская пицца, гурманская пицца, пицца с баклажанами и козьим сыром, пицца рыбная, пицца с грибами.

Это продолжение рецептов пиццы, которыми мы делились с публикой несколько месяцев назад: Рецепты пиццы -1. Как видите, рецепты пиццы мы как-то уже читателям дарили. И народ остался недоволен, мол, хорошо, пять рецептов, но мало. Вот мы недостаток и исправляем.

К тому же, надо же отметить грядущее исчезновение с прилавков пиццы Delissio!

Римская пицца

Готовим обычное тесто для пиццы, конечно. Без особых изысков.

А вот начинка – дело в римской пицце особое и достаточно сложное. Однако, постараемся справиться:

Разогрели в кастрюле 2 столовых ложки оливкового масла Положили в масло 3 рубленых на мелкие кусочки средних луковицы Огонь слабый – держим, пока лук не размягчился Взяли полкило свежих мясистых, вкусных помидоров, очиситили от кожицы (окунув в кипяток на секунду), порезали их на кусочки и положили в кастрюлю, подержав их минуты 2-3 Достали смесь из кастрюли и разложили по тесту Сверху полосками разложили граммов 200 стручкового перца (красного и зеленого) Поверху решеточкой уложили разрезанное филе граммов в 50 анчоусов В каждую клеточку решетки положили по половинке маслинки Полили ложечкой оливкового масла Поставили в разогретую до 250 градусов по Цельсию духовку и подержали минут 20-30. Подали, конечно, горячей.

Пицца гурманская

Название пиццы, впрочем, как и сам рецепт, прислан славной девушкой Миррой, нашей читательницей. Чужих рецептов не присваиваем. Не обучены-с.

Сначала готовим тесто: На 400 граммов муки, берем 200 граммов сливочного масла и 200 граммов сметаны. Разуемеется, соль добавляем. Всё это хозяйство замешиваем и полчасика выдерживаем в холодильнике.

Затем раскатываем слоем в 0,5-0,7 сантиметров толщиной, а по бортику выкладываем жгутик из того же теста. Смазали тесто желтком, вот всё и в порядке.

Начинка пиццы гурманской: 400 граммов куриной печенки сварили, промололи в мясорубке или в миксере, смешали с тремя столовыми ложками сливок.

Разложили по тесту. Уложили сверху ломтики двух помидоров, посыпали 200 граммами тертого сыра, сбрызнули маслом, посолили, поперчили.

Смазали майонезом, посыпали зелень по вкусу. Выставили в духовку на 250 Цельсия и пусть стоит и наливается до готовности, что станет ясно по внешнему виду, конечно.

Пицца с баклажанами и козьим сыром

Козьи сыры – мягкие, изысканные, с самым разным вкусом – от нежного до чрезвычайно острого. И это несмотря на то, что козочки любят лакомиться табаком. Хлебом не корми, дай папиросу сжевать… Вот почему едят табак, а сыр все равно вкусный? А вот вина козочки не пьют, а козьий сыр с вином очень хорош. Где логика?

Да, так вот, пицца с козьим сыром и с баклажанами, хоть и не грузинская кухня, а всё равно хороша.

Вот как её готовим:

Нагреваем предварительно духовку до 220 градусов по Цельсию. Смазываем тесто для пиццы томатным соусом (можно купить и овощной итальянский соус – например, неаполитанский). Баклажаны запекаем в духовке на оливковом масле – кожица должна отставать, после чего нарезаем их дольками Густо посыпаем тесто тёртым козьим сыром и кладем резаные баклажаны. Добавляем резаные кружочками помидоры – немного, просто по традиции. Ставим пиццу на верхную полку в духовку, запекать четверть часа – следим за тестом, чтобы не подгорело.

Примечание: Некоторые любят добавить к сыру чеснок, но, по-моему, чеснок перебьет сырный аромат и вкус, впрочем, попробуйте, если есть желание.

Пицца рыбная

Знаменитая в странах Балтийского моря пицца, изобретенная, судя по слухам, в Риге.

Переходим к пицце:

В первую очередь готовим тесто: стакан муки, столовая ложка сливочного масла, 2 яйца, 4 столовые ложки молока и немного соли по вкусу – смешиваем, взбиваем, замешиваем тесто (лучше всего использовать серебряную посуду, чтобы избежать артрита).

Теперь готовим начинку:

Нарезаем кружочками пару сочных помидоров Натираем на крупной тёрке граммов 50 твёрдого сыра (любого сорта) Рубим мелко половинку средних размеров луковицы Режем на небольшие кусочки филе рыбы – от угря, акулы и миноги до плотвы, окуня и ильгуциема, сгодится любая вкусная рыба, а объем рыбы – средних размеров пара обычных рыбин (или один угорь, например) Выкладываем тесто на смазанную маслом сковороду – слой теста в полсантиметра приблизительно На тесто кладём помидоры, посыпаем сыром, укладываем куски рыбин Сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем рубленой травкой (петрушка, к примеру, или эстрагон) Запекаем до часа в духовке при 220 градусах по Цельсию. Пицца рыбная готова. Подаётся под экзотический напиток стоимостью до 50 лат за 100 граммов.

Пицца с грибами

Грибных пицц много. Рецепты зависят от района Италии, а сегодня и от страны, так как пицца уже давно не ограничивается Италией, как известно. Вот один из рецептов грибной пиццы из Аргентины:

Нам пригодятся:

400 граммов теста для пиццы

300 г. грибов (белые, шампиньоны, подберезовки – зависит от наличия)

Одна средняя луковица

2-3 дольки чеснока

Два средних мясистых помидора

100 г. творога

Пара столовых ложек оливкового масла

Черный молотый перец и соль по вкусу

Петрушка и эстрагон – тоже по вкусу

Готовим нашу пиццу с грибами:

Грибы нарезаем Лук и чеснок режем мелко (чеснок можно подавить) С помидоров снимаем кожицу, окунув их в кипяток, и режем мелкими кучочками. Рубим зелень, если она не рублена Жарим лук и чеснок в сковороде на паре ложек оливкового масла до бронзового цвета (размешивая, конечно) Добавляем помидоры и тушим до загустения массы Остужаем Тесто смазываем столовой ложкой оливкового масла, выкладываем на него томатную массу, а на неё грибы Сверху покрываем слоем творога и посыпаем зеленью Сбрызгиваем оливковым маслом Ставим на смазанном маслом противне в разогретую до 200 градусов по Цельсию духовку Выпекаем пицуу с грибами минут двадцать.