Иммиграция с Александрой Мельниковой. Бесплатное подтверждение образования для вновь прибывших специалистов в провинцию Онтарио (часть первая).

Что такое “Мостиковая программа обучения провинции Онтарио” – Ontario Bridge Training Program? – Бесплатное образование для специалистов, которые получили образование за границей и получение канадской лицензии! Отличная возможность для вновь прибывших специалистов быстро найти работу по специальности и быстро интегрироваться в канадский рынок труда.

Вновь прибывшие иммигранты имеют право использовать эту мостиковую программу, чтобы продолжить работать по своей специальности в провинции Онтарио.

Почему “мостиковая”? — это, так называемая трамплин-мост программа, субсидируемая провинцией Онтарио , которая позволит вам подтвердить ваш диплом и опыт работы по вашей специальности в провинции.

Это субсидия или стипендия (в некоторых случаях), которая поможет участникам получить нужную аккредитацию, лицензию или разрешение на работу в своей сфере, чтобы начать практиковать по своей специальности в Канаде.

В последующих публикациях я вас ознакомлю с более чем 40 программами пере аккредитации и обучения, которые вам БЕСПЛАТНО предоставляет провинция Онтарио, чтобы подтвердить ваш диплом и опыт работы, а также получить лицензию на вашу профессию в Канаде!

Ускоренное обучение по специальности техника по обслуживанию зданий . Программа читается в колледже Сенекка, Newnham Campus, длительностю 9 месяцев.

. Программа читается в колледже Сенекка, Newnham Campus, длительностю 9 месяцев. Образование в сфере здравоохранения для вновь прибывших иммигрантов с опытом работы в медицине в странах исхода. Образование можно получить в «The Learning Enrichment Foundation» в Торонто.

для вновь прибывших иммигрантов с в странах исхода. Образование можно получить в «The Learning Enrichment Foundation» в Торонто. Fast Track Tech Jobs – Программа в области Информационных Технологий, а точнее, облачная обработка и анализ данных . Эта интенсивная программа длительностью 12-16 недель, в которую также входят курсы интеграции в местный рынок труда. Программа полностью бесплатна и доступна всем, кто проживает в провинции Онтарио. Эту программу предоставляет YMCA of Great Toronto Area.

. Эта интенсивная программа длительностью 12-16 недель, в которую также входят курсы интеграции в местный рынок труда. Программа полностью бесплатна и доступна всем, кто проживает в провинции Онтарио. Эту программу предоставляет YMCA of Great Toronto Area. Бесплатное образование в IT для женщин – написание кодов .” Переквалификация новых иммигрантов в Mennonite New Life Centre of Toronto. Эта программа поддерживает вновь прибывших женщин с любым опытом работы, чтобы получить необходимое образование в сфере компьютерных технологий. Длительность обучения 7 месяцев.

.” Переквалификация новых иммигрантов в Mennonite New Life Centre of Toronto. Эта программа поддерживает вновь прибывших женщин с любым опытом работы, чтобы получить необходимое образование в сфере компьютерных технологий. Длительность обучения 7 месяцев. Подтверждение образования в сфере журналистики . Образование и трудоустройство специалистов в сфере масс медиа и международных отношений. Предоставляется центром – Mennonite New Life Centre of Toronto, программа Эта программа помогает специалистам в области международных отношений, масс медиа и маркетинга подтвердить образование и опыт работы, а также помогает в трудоустройстве в области телевидения и журналистики. Длительность программы 6 месяцев.

. Образование и трудоустройство специалистов в сфере масс медиа и международных отношений. Предоставляется центром – Mennonite New Life Centre of Toronto, программа Эта программа помогает специалистам в области международных отношений, масс медиа и маркетинга подтвердить образование и опыт работы, а также помогает в трудоустройстве в области телевидения и журналистики. Длительность программы 6 месяцев. Подтверждение образования для специалистов по психическому здоровью, социальным работникам, психиатрам, психотерапевтам и тд. Программа – BREM, в Mennonite New Life Centre of Toronto. Длительность – 10-12 месяцев.

и тд. Программа – BREM, в Mennonite New Life Centre of Toronto. Длительность – 10-12 месяцев. Подтверждение образования и введение в рынок труда для специалистов в сфере логистики и импорта . Программа подготавливает и ориентирует специалистов в секторе логистики и закупок (импорт/экспорт), а также предоставляет выход на работодателей, которые нуждаются в данных специалистах. Длительность программы – 6 недель. В центре ACCESS employment Toronto.

Продолжение следует в следующих выпусках.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com

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