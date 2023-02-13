В воскресенье многие монреальцы видели огромные клубы дыма – на востоке города горели склады на заводе битума

Ранним утром воскресенья, 12 февраля, вспыхнул очень большой пожар на складе завода по производству битума, расположенного на востоке Монреаля.

Ранним утром выходного дня, 12 февраля, вспыхнул большой пожар на складе завода нефтепродуктов Bitumar. Огонь начался на складе завода, расположенном на углу улиц Sherbrooke Est и Broadway, в районе, где находятся несколько нефтеперерабатывающих предприятий Монреаля. По всей видимости, сначала загорелся один из резервуаров, в котором складировался битум, а затем огонь перекинулся на соседние баки.

Согласно заявлению полиции, сообщение о пожаре пожарные и полиция получили в 5.38 утра, и буквально через несколько минут несколько пожарных бригад были на месте происшествия. Тут же подтянулись большие цистерны с пеной, которую используют при тушении пожаров нефтепродуктов. Но огонь быстро распространялся, и через полчаса столбы густого дыма были видны с растояния нескольких километров.

Полицейские установили периметры безопасности на близлежащих улицах и шоссе, а дополнительные бригады пожарных были стянуты к соседним предприятиям и резервуарам. Огонь был потушен, в основном, ещё до полудня, но пожарные не покидали место пожара, внимательно следя за обстановкой с целью предотвращения возможного повторного возгарания.

На этот момент нет данных о пострадавших, как нет и точных данных о причинах возгорания.