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Новости Авторы Меган Хорхенсен Почти полвека исполняется кубику Рубика, игре, которая побила все рекорды
Rubik
Знаменитейший кубик и его изобретатель.

Почти полвека исполняется кубику Рубика, игре, которая побила все рекорды

Megan Jorgensen Фев 13, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Отдых, Это интересно Оставить комментарий 149 Просмотров

Кубик Рубика — самая популярная игрушка в мире. И ей скоро исполнится пятьдесят лет

Выпущено 500 миллионов кубиков Рубика только в классическом его варианте, не считая всевозможных вариаций его.

За всю историю человечества ни одна игрушка в мире, включая компьютерные игры, не была изготовлена столько раз, сколько маленький кубик Рубика, который вошёл в нашу жизнь в в 1974. Его изобретатель, Эрно Рубик, работал в Академии Наук и Ремесленничества в Будапеште, а куби он изобрёл как учебное пособие для своих учеников, даже не думая о всемирном успехе. Он даже и представить себе не мог, что за почти пятьдесят лет во всём мире будет продано около пятиста миллионов экземпляров кубика, что каждый год в мире будут проводиться состязания по скорости его сборки, что будут разработаны и выпущены самые разные вариации кубика — от многоцветных пирамидок, ёлочек и змеек, до кубиков со сторонами в 2, 4, 5, 6 и более составляющих (в классическом кубике Рубика на каждой грани девять сторон, расположенных по три вертикально и горизонтально).

Рекорд по сборке кубика составляет 3.47 секунды — то есть, рекордсмен сумел собрать его менее, чем за четыре секунды, и это при том, что в оринальном кубе — 3Х3 существует 43 квинтильона вариантов расположения сторон (даже представить себе невозможно, сколько же вариантов есть для кубика 5Х5.

Разработаны электронные модели кубика Рубика, в которых грани окрашиваются в чёрный цвет, если алгоритм сборки идёт куда-то не туда. А есть и модели, в которых грани меняют цвет в зависимости от температуры руки.

Сам Эрно Рубик в юности мечтал стать скульптором, но получил диплом архитектора и стал преподавателем. Он разрабатывал модели и структуры для студентов, и вот, в конце концов, создал «магический куб». Так он своё изобретение назвал – «магический куб». Но изобретатель и представить себе не мог, что изобретение будет носить его имя, и что его детище будет выставлено в Национальном Холле Славы Игрушек в Нью-Йорке, наряду с Барби, Джи.Ай.Джо и хула-хупом.

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