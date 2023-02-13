Краткие биографии мужчин и женщин, оставивших свой след в истории Квебека

Продолжаем кратко излагать биографии известных квебекцев, имена которых неоднократно упоминаются, которые на слуху, именами многих из них названы улицы, площади, города:

Жан Дюсеп (Jean Duceppe) 1923-1990. Актёр и театральный режиссёр. Считается лучшим актёром в истории Квебека. Завоевал множество призов. В 1973 году основал театр Компания Жана Дюсеппа (Compagnie de Jean Duceppe).

Поль Буисоно (Paul Buissonneau) род. 1926. Актёр и театральный режиссёр. Родился в Париже. Переехал в Квебек в 1950 году. Создатель образа Пиколо (Picolo), известнейшего комического персонажа Квебека. В 1965 году основал «Четырёхгрошевый Театр».

Робер Бураса (Robert Bourassa) 1933-1996. Адвокат, политический деятель, лидер Либеральной партии Квебека, премьер-министр Квебека с 1970 по 1976 год и с 1985 по 1994 год. Провёл ряд экономических реформ и организовал строительство крупнейших электростанций.

Леонард Коэн (Leonard Cohen) 1934-2016. Писатель, поэт, бард. Один из самых известных квебекцев в мире. Родился в Вестмаунте (Westmount). Первый поэтический сборник публикует в 1956 году. В 1963 году записывает первый альбом песен. В 1973 году доброволец во время войны Судного дня в Израиле. Жил на Плато-Монруаяль, вблизи сквера Saint-Louis. Выпустил около двух десятков альбомов песен, которые популярны во всём мире.

Вайра Вике-Фрейберга (Vaira Vike-Freiberga) род. 1937. Возглавляла отдел французского языка Академии наук Канады, преподаватель психологии Монреальского университета в течение 30 лет, президент канадской ассоциации психологов, президент общества поэтов Канады. Президент Латвии с 1999 по 2007 год.

Андрее Буше (Andrée Boucher) 1937-2007. Преподаватель университета Лаваль, первая женщина, возглавившая политическую партию в Квебеке. В 1985 году избрана мэром города Сент-Фуа (Sainte-Foy, ныне район города Квебек). В 2005 году становится мэром Квебека. За два года руководства городом провела много важных реформ.

Эдуард Англаде (Édouard Anglade). 1944-2007. Первый чёрнокожий полицейский Квебека. Родился на Гаити. Работал агентом под прикрытием. Почётный гражданин Монреаля. Опубликовал книгу о работе в среде наркоторговцев «Кличка – Мао», много эпизодов из которой легли в основу знаменитого во всём мире телевизионного сериала “Омерта”.

Ромео Далер (Roméo Dallaire) род. 1946. Генерал-лейтенант. Сенатор. Участник гуманитарной миссии в Руанде в 1993-1994 годах. Написал обличительную книгу о неспособности сил ООН предотвратить геноцид в этой стране. В 2007 году по книге поставлен фильм «Я пожал руку дьяволу» с Roy Dupuis в роли Даллера.

Николь Жюто (Nicole Juteau) род. 1954. Первая женщина-полицейская в Квебеке. В 1972 году принята на учёбу в полицейский колледж, преодолев сопротивление властей. Десятки лет проработала следователем в отделе борьбы с организованной преступностью. На пенсии с 2001 года.

Робер Лепаж (Robert Lepage) род. 1957. Режиссёр, драматург, актёр. Основатель театральной труппы Ex Machina (1994 год). Поставил всемирно известные спектакли («Обратная сторона Луны», «Зулу Тайм», ряд постановок Цирка де Солей), неоднократно приглашался режиссёром в театры разных стран мира.