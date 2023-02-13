В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Румынии, 13 февраля сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Румынии, 13 февраля сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Событие произошло в 14:58 по Гринвичу (16:58 по местному времени). Очаг землетрясения по предварительным данным расположился на глубине 15 км.

Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксировала в Тихом океане возле Курильских островов Единая геофизическая служба РАН 13 февраля.

Землетрясение произошло в 16:56 по местному времени. Очаг находился в 59 километрах к югу от необитаемого острова Симушир.

Стоит отметить, что возле Курильских островом до этого зафиксировали землетрясение 7 февраля. Его магнитуда также составила 5,8. Эпицентр был в 189 километрах от Северо-Курильска.

6 февраля, произошло землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. В результате в Турции число жертв превысило 24 тысячи человек.