Правительство США закупило 1,5 млн доз вакцины Novavax

Партию из 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 Novavax закупило правительство США, 13 февраля сообщает пресс-служба американской фармацевтической компании Novavax.

«Это соглашение признает необходимость предложить американскому народу разнообразный портфель вакцин против COVID-19 и подчеркивает важность партнерства Novavax с правительством США для обеспечения постоянного доступа к варианту на основе белка в рамках мер общественного здравоохранения», — заявил глава Novavax Джон. К. Джейкобс.

В компании отметили, что поставка вакцин позволит сохранить доступность к вакцинам против коронавируса у населения США и позволит соответствовать рекомендациям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

«Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего сотрудничества с правительством США по разработке нашей вакцины против COVID-19, чтобы удовлетворить требования FDA и наших коммерческих клиентов для предстоящей кампании вакцинации 2023/2024 годов», — говорится в заявлении компании.

Напомним, 14 мая 2022 года американская фармацевтическая компания Novavax подала заявку властям Тайваня на одобрение своей вакцины от COVID-19.