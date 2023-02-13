Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Новый руководитель Toyota сосредоточится на электромобилях

Новый руководитель Toyota сосредоточится на электромобилях

Виктория Христова Фев 13, 2023 Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Новый руководитель Toyota сосредоточится на электромобилях отключены 100 Просмотров

Планы на будущее крупного производителя автомобилей Toyota Motor изложил новый президент компании Кодзи Сато.

 

Во время своего выступления перед журналистами Сато заявил, что мировая практика использования типов энергии расходится с распространенным отношением к ним. В связи с этим компания под управлением нового президента сосредоточится на реализации так называемых экологических инициатив, таких как разработка электромобилей.

В частности, компания намерена закончить разработку аккумуляторов следующего поколения для автомобилей марки Lexus в 2026 году. Кроме того, одним из основных видов деятельность корпорации станут исследования, направленные на создание городов, реализующих принцип декарбонизации — полного запрета на выбросы углерода в атмосферу.

Toyota намерена перейти к новой модели управления с 1 апреля. В ее рамках новый президент намерен сократить количество исполнительных директоров с одиннадцати до восьми человек, включая самого Сато.

Toyota Motor Corp снова обогнала немецкий Volkswagen AG и третий год подряд остается лидером по продажам автомобилей в мире в 2022 году, поскольку ей лучше удалось справиться с нехваткой чипов, которая затронула и ее конкурентов.

Toyota сообщила, что в прошлом году по всему миру было продано 10,48 млн автомобилей, в том числе произведенных производителем мини-автомобилей Daihatsu Motor и производителем грузовиков Hino Motors, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.

Японский автогигант заявил, что его мировое производство увеличилось на 5,3% до 10,61 миллиона единиц, поскольку расширенные производственные возможности в Северной Америке и Азии смогли сгладить негативное воздействие «пандемии коронавируса» и нехватки запчастей.

Отметим, что мировое лидерство по продажам автомобилей Toyota Motor удерживает третий год подряд.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal