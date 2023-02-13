Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Канада продолжила поиски обломков сбитого над Юконом неопознанного объекта
Фото: https://apa.az/

Канада продолжила поиски обломков сбитого над Юконом неопознанного объекта

Виктория Христова Фев 13, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада продолжила поиски обломков сбитого над Юконом неопознанного объекта отключены 97 Просмотров

Поиск обломков неопознанного объекта, сбитого 11 февраля над Северной Канадой продолжается, заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

 

По слова Ананд, сбитый объект имел цилиндрическую форму и был меньше, чем сбитый ранее китайский аэростат-зонд.

«Объект летел на высоте примерно 40 000 футов, незаконно вторгся в воздушное пространство Канады и представлял реальную угрозу безопасности гражданских полетов. Объект был сбит примерно в 100 милях от канадско-американской границы над территорией Канады в центральной части Юкона», — сказала Ананд.

По словам министра национальной обороны Канады, поиски обломков объекта все еще продолжаются и поисковые команды работают как на земле, так и в воздухе. А принадлежность объекта можно будет установить только после анализа обломков.

Напомним, ранее лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер заявлял, что шары, сбитые на этой неделе, своим присутствием угрожали функционированию гражданской авиации.

Ссылаясь на данные СНБ, Шумер уточнил, что шары находились на высоте около 12 километров. Как следует из выводов СНБ, размеры данных шаров оказались гораздо меньше китайского аэростата, сбитого у побережья Южной Каролины.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal