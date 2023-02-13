Канада продолжила поиски обломков сбитого над Юконом неопознанного объекта

Поиск обломков неопознанного объекта, сбитого 11 февраля над Северной Канадой продолжается, заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

По слова Ананд, сбитый объект имел цилиндрическую форму и был меньше, чем сбитый ранее китайский аэростат-зонд.

«Объект летел на высоте примерно 40 000 футов, незаконно вторгся в воздушное пространство Канады и представлял реальную угрозу безопасности гражданских полетов. Объект был сбит примерно в 100 милях от канадско-американской границы над территорией Канады в центральной части Юкона», — сказала Ананд.

По словам министра национальной обороны Канады, поиски обломков объекта все еще продолжаются и поисковые команды работают как на земле, так и в воздухе. А принадлежность объекта можно будет установить только после анализа обломков.

Напомним, ранее лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер заявлял, что шары, сбитые на этой неделе, своим присутствием угрожали функционированию гражданской авиации.

Ссылаясь на данные СНБ, Шумер уточнил, что шары находились на высоте около 12 километров. Как следует из выводов СНБ, размеры данных шаров оказались гораздо меньше китайского аэростата, сбитого у побережья Южной Каролины.