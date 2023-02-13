Англиканские общины обсудят замену архиепископа Кентерберийского

Консервативные англиканские церкви в развивающихся странах соберутся на этой неделе, чтобы обсудить радикальные действия в связи с решением англиканской церкви благословить однополые пары в гражданских браках, заявив, что они сомневаются в «способности» архиепископа Кентерберийского возглавить мировую англиканскую церковь.

Братство англиканских церквей Глобального юга (GSFA), которое представляет церкви в 24 странах и провинциях, включая Нигерию, Кению, Уганду и Руанду, заявило, что новая позиция Церкви Англии «противоречит подавляющему мнению англиканской общины».

«Реальность» решения Церкви Англии заключалась в отказе от доктрины о том, что брак — это пожизненный союз мужчины и женщины, добавил он.

Ожидается, что в понедельник 13 февраля ключевые церковные лидеры с глобального юга рассмотрят шаги, направленные на то, чтобы занять доминирующее положение в англиканской общине, отодвинув Джастина Уэлби, который выступает в качестве архиепископа Кентерберийского, на второстепенную роль.

Уэлби заявил, что лично не будет благословлять однополые браки. Но консервативные церковные лидеры предупредили о серьезных последствиях после исторического голосования Генерального синода.

Сами Фавзи Шехата, архиепископ Александрийский из Египта, заявил синоду, что «пересечение этой линии благословения однополых союзов оттолкнет 75% англиканского сообщества» и «в конечном итоге приведет к разрушению сообщества».

Он призвал Церковь Англии «не отказываться от своего уникального положения материнской церкви англиканской общины».

Стивен Казиимба, архиепископ Уганды, заявил в пятницу в своем заявлении: «Бог не может благословить то, что Он называет грехом. Церковь Англии отошла от англиканской веры и теперь является лжеучителем».

В преддверии голосования синода архиепископ Джастин Бади Арама, глава англиканской церкви в Южном Судане, заявил, что Уэлби «не смог защитить библейскую истину», а его роль морального лидера всемирной церкви «серьезно поставлена под угрозу».

Генри Ндукуба, примас крупной нигерийской церкви, встречался со своими епископами в пятницу, чтобы обсудить их реакцию.

Коалиция консервативных церквей Gafcon заявила, что Совет Европы «санкционировал благословение греха» и «делает шаг за шагом, чтобы полностью принять практику гомосексуализма как часть жизни и практики английской церкви».

Консервативные церкви уже разорвали отношения с церквями США, Канады, Бразилии, Новой Зеландии, Шотландии и Уэльса, которые предлагают однополым парам церковные венчания или благословляют их гражданские браки.

Во время дебатов на синоде Фолли Олокосе, викарий нигерийского происхождения в епархии Гилфорда, сказал, что голосование в пользу благословения однополых союзов будет «вбивать гвоздь в гроб англиканской общины». Мартин Уорнер, епископ Чичестера, предупредил, что равноправный брак «подорвет доверие в англиканской общине и будет рассматриваться в некоторых беднейших странах мира как новый империализм».

В отличие от Церкви Англии, чьи общины с каждым годом сокращаются на фоне официальных данных, показывающих, что христианство в настоящее время является религией меньшинства в Англии, церкви на глобальном юге быстро растут в размерах и влиянии.