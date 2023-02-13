Где вы найдете самые низкие и самые высокие цены на жилье в стране?

Несмотря на снижение цен на жилье в течение 2022 года, расходы на жилье как для домовладельцев, так и для арендаторов остаются высокими.

Неудивительно, что, согласно новому отчету Point2, те, кто живет в крупнейших городах провинции Онтарио, сталкиваются с одними из самых дорогих расходов на жилье в стране. В отчете приняли участие 50 крупнейших городов и 10 крупнейших мегаполисов, в которых сравнивались как расходы владельцев жилья (платежи по ипотеке, налоги на недвижимость и плата за кондоминиумы), так и расходы арендаторов жилья (арендная плата и коммунальные услуги).

Среднемесячные выплаты по ипотеке в девяти городах провинции Онтарио, включая Торонто, Брэмптон и Маркхэм, превышают 2000 долларов в месяц. Оквилл возглавил список как город с самыми высокими средними расходами на жилье как для владельцев (2384 доллара в месяц), так и для арендаторов (2146 долларов).

На другом конце спектра девять из 15 крупнейших городов с самыми низкими затратами на жилье расположены в Квебеке. Труа-Ривьер возглавил список с самыми низкими ежемесячными расходами для владельцев (956 долларов) и арендаторов (676 долларов).

Исследование сравнило общие расходы на жилье между обоими типами жилья и показало, что домовладельцы тратят примерно на 24%, или на 289 долларов в месяц, больше, чем арендаторы.

Но в то время как домовладение часто сопряжено с дополнительными расходами, такими как техническое обслуживание, налоги на имущество и процентные расходы, с другой стороны, основную часть каждого платежа по ипотеке можно рассматривать как форму вынужденной экономии.

В 2021 году, когда процентные ставки были на самом низком уровне, исследование Royal LePage фактически показало, что домовладельцы платили в среднем на 769 долларов меньше в месяц по сравнению с арендой аналогичного жилья. С тех пор процентные ставки резко выросли, в то время как средняя арендная плата также неуклонно росла.

По сравнению с тем, что было пять лет назад, Point2 подсчитал, что расходы на жилье для домовладельцев выросли на 14% до 1498 долларов, в то время как расходы домохозяйств-арендаторов выросли на 21% до 1209 долларов.

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Ольга Успенская

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