Отправленные в Канаду нелегальные мигранты вернулись в США

Совершив путешествие из Нью-Йорка до границы с Квебеком по автобусным билетам, финансируемым налогоплательщиками США, и перейдя на другую сторону границы, многие мигранты решили вернуться в США.

Совершив путешествие из Нью-Йорка до границы с Квебеком по автобусным билетам, финансируемым налогоплательщиками США, и перейдя на другую сторону границы, многие мигранты решили вернуться в США.

В то время как некоторые не так прямо говорили о причинах своего возвращения, один мигрант из Колумбии заявил журналистам, что в Канаде «муча ниеве», что в переводе с испанского означает «много снега».

Однако, по данным CBC, несмотря на то, что суровые зимние условия являются основным сдерживающим фактором, большинство мигрантов, решивших вернуться в Соединенные Штаты, также ссылаются на отсутствие возможностей трудоустройства и съема жилья в Канаде.

В Квебеке, куда мигранты из Нью-Йорка попадают через печально известный перекресток Роксхэм-роуд, ресурсы были истощены. Отметим, что зимой в Канаде невозможно ночевать на улице в палатке, можно замерзнуть. А в южных штатах США вполне можно спать на улице почти всю зиму.

«Мы открыты для приема беженцев, — заявил в прошлом году премьер-министр Квебека Франсуа Лего. — Проблема с мигрантами из Роксхэма в том, что большинство из них не беженцы». Он объяснил, что правительству требуется четырнадцать месяцев, чтобы определить, является ли мигрант беженцем, отметив, что в течение этого времени Квебек должен предложить им свои услуги.

«Наши возможности не безграничны, — заявил он. — Мы не можем обслужить такое количество людей… На возведение домов нужно время, мы не можем завтра решить, что да, мы можем добавить для них 36 тысяч мест».

Член парламента от Квебека Алексис Брюнель-Дюсепп заявил 6 февраля, что американцы используют доставку мигрантов к границе Канады, чтобы снять с себя ответственность за этих людей.

Напомним, с инаугурации Байдена поток проникающих в США нелегальных мигрантов резко вырос, за два года в США въехало более 4 млн мигрантов, и это только те, кто встретился с пограничной службой США и чьи данные у пограничников записаны. А есть еще те, кто проникает в США без встречи с пограничниками.

В результате губернаторы южных штатов и федеральные власти стали вывозить этих мигрантов в штаты подальше от границы, а некоторые из этих штатов, вроде Нью-Йорка, предпочли отправить мигрантов еще дальше, в Канаду.