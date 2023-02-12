Над Канадой сбили неопознанный объект

Неопознанный объект сбили военные специалисты из Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки

Неопознанный объект сбили военные специалисты из Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в небе над Северной Канадой, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 12 февраля в Twitter.

«Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. NORAD сбило объект над Юконом», — написал он.

Трюдо уточнил, что объект сбил американский истребитель F-22. Он добавил, что сложившуюся ситуацию он обсудил с президентом США Джо Байденом и теперь «канадские военные обнаружат и проанализируют обломки объекта».

Напомним, по сообщению телеканала Global News, NORAD ранее обнаружило и в настоящее время следит за перемещением одного или двух неопознанных объектов в небе над Северной Канады. Как считают источники телеканала, это «могут быть шары-шпионы».