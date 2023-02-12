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Новости Над Канадой сбили неопознанный объект

Над Канадой сбили неопознанный объект

Виктория Христова Фев 12, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Над Канадой сбили неопознанный объект отключены 86 Просмотров

Неопознанный объект сбили военные специалисты из Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки

Неопознанный объект сбили военные специалисты из Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в небе над Северной Канадой, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 12 февраля в Twitter.

«Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. NORAD сбило объект над Юконом», — написал он.

Трюдо уточнил, что объект сбил американский истребитель F-22. Он добавил, что сложившуюся ситуацию он обсудил с президентом США Джо Байденом и теперь «канадские военные обнаружат и проанализируют обломки объекта».

Напомним, по сообщению телеканала Global News, NORAD ранее обнаружило и в настоящее время следит за перемещением одного или двух неопознанных объектов в небе над Северной Канады. Как считают источники телеканала, это «могут быть шары-шпионы».

 

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