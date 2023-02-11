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Площадь des Armes перед собором Монреальской богоматери.

Интересные факты из разных областей знаний

Megan Jorgensen Фев 11, 2023 История, Меган Хорхенсен, Новости, Это интересно Оставить комментарий 35 Просмотров

Очередной выпуск интересных и любопытных, но малоизвестных фактов из истории человечества

И вновь мы делимся интересными фактами из самых разных областей знаний. Возможно, вам будет интересно, возможно, с какими-то из этих фактов вы знакомы.

Читайте и отдыхайте:

14 апреля 1796 года английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу. В этот день он взял субстанцию с нарыва на пальце недавно заболевшей коровьей оспой доярки Сары Нелма и ввёл её мальчику. 1 июля хирург повторил иньекцию мальчику, но использовал в этот раз уже субстанцию настоящей оспы. Болезнь не развилась – защита была безупречной.

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Каллиграф Жаклин Сварен пишет о двух латинских буквах U и V так: Одна из них напоминает вторую, растолстевшую от пива.

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Морские губки оказались неожиданно полезными для современных связистов. Ученые, разрабатывающие в лабораторяих оптические волокна, были поражены, установив, что глубоководная морская губка Euplectella обладает волокнами, превосходящими по свойствам искусственные образцы. Свет эти волокна проводят не хуже, прочность у них гораздо выше, и незачем тратиться на дорогостоящий и вредный для окружающей среды технологический цикл. Другое имя губки Euplectella – Цветочный горшок Венеры.

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Даниил Хармс любил сочинять анекдоты про великих людей: Однажды Гоголь переоделся Пушкиным и пошёл к Державину. Державин подумал, что это настоящий Пушкин, благословил его и отправился в гроб.

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В Лондоне, наряду с метрополитеном, сузествует специальная узкоколейная железная дорога под землёй, связывающая между собой центральную часть и все вокзалы города. Она служит для почтовых перевозок.

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Какие только праздники и соревнования не устраиваются на земном шаре. Например, раз в году, в австралийском порту Дарвин проходит соревнование пивных бочек, точнее, не самих бочек а лодок, из них сделанных.

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У многих тропических деревьев кончик листа сильно оттянут вниз и таким образом дождевая вода сливается быстрее.

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В деревнях на острове Тенерифе обычно есть главные площади, где люди неспешно пьют кофе и играют в шахматы. Если такая площадь совсем маленькая, то она называется Pausita, а если побольше размером, то Pausa.

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