Очередной выпуск интересных и любопытных, но малоизвестных фактов из истории человечества

И вновь мы делимся интересными фактами из самых разных областей знаний. Возможно, вам будет интересно, возможно, с какими-то из этих фактов вы знакомы.

Читайте и отдыхайте:

14 апреля 1796 года английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу. В этот день он взял субстанцию с нарыва на пальце недавно заболевшей коровьей оспой доярки Сары Нелма и ввёл её мальчику. 1 июля хирург повторил иньекцию мальчику, но использовал в этот раз уже субстанцию настоящей оспы. Болезнь не развилась – защита была безупречной.

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Каллиграф Жаклин Сварен пишет о двух латинских буквах U и V так: Одна из них напоминает вторую, растолстевшую от пива.

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Морские губки оказались неожиданно полезными для современных связистов. Ученые, разрабатывающие в лабораторяих оптические волокна, были поражены, установив, что глубоководная морская губка Euplectella обладает волокнами, превосходящими по свойствам искусственные образцы. Свет эти волокна проводят не хуже, прочность у них гораздо выше, и незачем тратиться на дорогостоящий и вредный для окружающей среды технологический цикл. Другое имя губки Euplectella – Цветочный горшок Венеры.

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Даниил Хармс любил сочинять анекдоты про великих людей: Однажды Гоголь переоделся Пушкиным и пошёл к Державину. Державин подумал, что это настоящий Пушкин, благословил его и отправился в гроб.

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В Лондоне, наряду с метрополитеном, сузествует специальная узкоколейная железная дорога под землёй, связывающая между собой центральную часть и все вокзалы города. Она служит для почтовых перевозок.

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Какие только праздники и соревнования не устраиваются на земном шаре. Например, раз в году, в австралийском порту Дарвин проходит соревнование пивных бочек, точнее, не самих бочек а лодок, из них сделанных.

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У многих тропических деревьев кончик листа сильно оттянут вниз и таким образом дождевая вода сливается быстрее.

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В деревнях на острове Тенерифе обычно есть главные площади, где люди неспешно пьют кофе и играют в шахматы. Если такая площадь совсем маленькая, то она называется Pausita, а если побольше размером, то Pausa.