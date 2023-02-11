Печальная история из времён китайской Культурной революции.

Правдивая или преувеличенная история, вряд ли когда-то станет известно, но, судя по всему, она верна.

Детали этой истории пересказываются в разных книгах, от исторических исследований, до романов и учебников психологии. Всё ли в истории верно или есть преувеличения? Сегодня уже на узнать, но то, что десятки миллионов людей погибли в ходе «культурной революции» в Китае в те годы, о чём мир предочитает не упоминать, это правда…

В 1967 года город Ченду, столица провинции Сычуань, расположенный в Гималаях на тысячеметровой высоте, считался глубокой провинцей.

В стране отгремела Культурная революция — одно из самых интересных, но отвратительных событий двадцатого века – резкое уничтожение всего «старого» и решительный поворот страны из средневековья в новое время. После завершения Культурной революции начались гонения на хунвейбинов (красная гвардия).

Хунвейбины — ударные отряды режима, молодежь, которую идеологи использовали в качестве орудия развала «старого мира». Они и совершили «Культурную революцию». Под лозунгом создания Нового светлого мира их руками было совершено много преступлений. Но такие юноши и девушки с горящими глазами становятся слишком опасны, одиозны, начинают страдать манией величия и должны сойти со сцены после достижения целей, которые поставила верхушка страны.

Из героев в одночасье хунвейбины превратились в изгоев.Расправы с ними начались уже в 1967 году, а окончательно их добили после гибели маршала Линь Бяо, второго человека в Китае, погибшего в результате катастрофы самолета, упавшего на территорию Монголии, причем, якобы он направлялся в СССР, убегая от Мао Цзе Дуна.

Но ещё до гибели маршала хунвейбинов, которые недолгое время считались в Китае «хозяевами жизни», уничтожали десятками и сотнями тысяч.

Сотни тысяч безжалостно преследуемых юношей и девушек бросились в Гималаи, чтобы перебраться в Индию. Железная дорога заканчивалась в городе Ченду. В нем скопилось масса молодежи, которая город разграбила вчистую.

Называются цифры от 200 тысяч до миллиона детей и подростков, собравшихся в городе и прилегаюших к нему районах.

Глава города пытался протестовать и сопротивляться, но его схватили, избили, вынудили каяться в грехах. Пришлая молодежь взяла власть в свои руки.

Подростки выбрали нового мэра, которому было 13 лет.

Первым указом юного городского главы было узаконено воровство. Все горожане были обязаны давать пристанище бандитам, женщины были объявлены всеобщим достоянием, окрестные крестьяне обязаны были, под страхом казни, доставлять в город припасы.

Утвердившись в городе и районе, молодые люди почувствовали свою силу и отправили делегацию в Пекин с требованиями представить району самоуправление.

Из Пекина пришел быстрый ответ — против 200 тысяч детей, возомнивших себя хозяевами жизни, бросили сотни танков.

Солдатам был дан четкий приказ – убивать ВСЕХ, кто моложе 15 лет!!

Когда танки подошли к городу, началось сражение, которое шло два дня. Пекинскими властями в бой была брошена даже авиация.

Говорят, что до двухсот тысяч детей было убито (может быть, число преувеличено, никто никогда точную цифру не узнает).

Правда, до этой расправы детишки перебили не менее ста тысяч местных жителей, и город Ченду обезлюдел.

Мир не хотел огласки, дело замяли. Современные историки обсуждают эпизод глухо, никакие архивные данные до сих пор не опубликованы, а там многое можно было по почерпнуть, хотя бы из донесений военных и отчётов о расходе боеприпсов в сражении с подростками и детьми.