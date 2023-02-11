Обрушившийся тент для автомобиля стал причиной гибели жителя Лаваля

Скопившийся на тенте или на крыше, нависающей над тентом снег стал причиной трагедии. Не забываем убирать снег с крыш.

Очередная трагедия в Лавале случилось в пятницу в середине дня. В квартале Vimont на мужчину рухнул тент, прикрывавший автомашину от снега. Речь о стандартном тенте из обычного полотна, которые можно видеть на многих частных стоянках – «драйвеях» перед домами.

Хозяин автомобиля, которому был 61 год, вышел из дома и намеревался сесть в автомашину, стоявшую перед его же домом. Когда он проходил около задней части машины, тент вдруг рухнул и раздавил человека. Прибывшие медики констатировали гибель нечастного.

Не совсем ясно, что именно стало причиной трагедии — либо скопившийся на тенте толстый слой снега, который, под действием только что наступивших тёплых температур, превратился в тяжёлую массу, которая вызвала обрушение полотна, либо снег упал на тент с крыши, тем самым приведя к обрушению.

В любом случае, наверно, погибший не заметил накопившейся массы снега над головой. Полицейские подтвердили, что речь не о несчастном случае, связанном с уборкой снега, а именно о падении на голову большой кучи слипшегося снега в результате обрушения тента.

Факт гибели официально зарегистрирован как несчастный случай, а не преступление. Остаётся лишь сожалеть о гибели человека и посоветовать всем не только соблюдать осторожность на улицах, но и следить, не представляет ли опасности снег, накапливающийся над их головами.

На фотографии видно, что обрушилась лишь задняя часть тента, но так неудачно, что вся масса рухнула на голову человека.