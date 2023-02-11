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Фото Махим Лелан, агентство QMI.

Мужчина раздавлен насмерть собственным тентом для автомобиля

Megan Jorgensen Фев 11, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Происшествия Оставить комментарий 66 Просмотров

Обрушившийся тент для автомобиля стал причиной гибели жителя Лаваля

Скопившийся на тенте или на крыше, нависающей над тентом снег стал причиной трагедии. Не забываем убирать снег с крыш.

Очередная трагедия в Лавале случилось в пятницу в середине дня. В квартале Vimont на мужчину рухнул тент, прикрывавший автомашину от снега. Речь о стандартном тенте из обычного полотна, которые можно видеть на многих частных стоянках – «драйвеях» перед домами.

Хозяин автомобиля, которому был 61 год, вышел из дома и намеревался сесть в автомашину, стоявшую перед его же домом. Когда он проходил около задней части машины, тент вдруг рухнул и раздавил человека. Прибывшие медики констатировали гибель нечастного.

Не совсем ясно, что именно стало причиной трагедии — либо скопившийся на тенте толстый слой снега, который, под действием только что наступивших тёплых температур, превратился в тяжёлую массу, которая вызвала обрушение полотна, либо снег упал на тент с крыши, тем самым приведя к обрушению.

В любом случае, наверно, погибший не заметил накопившейся массы снега над головой. Полицейские подтвердили, что речь не о несчастном случае, связанном с уборкой снега, а именно о падении на голову большой кучи слипшегося снега в результате обрушения тента.

Факт гибели официально зарегистрирован как несчастный случай, а не преступление. Остаётся лишь сожалеть о гибели человека и посоветовать всем не только соблюдать осторожность на улицах, но и следить, не представляет ли опасности снег, накапливающийся над их головами.

На фотографии видно, что обрушилась лишь задняя часть тента, но так неудачно, что вся масса рухнула на голову человека.

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