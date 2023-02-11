Восемь признаков дефицита магния в организме

Дефицит магния испытывают до 50% взрослого населения планеты. Обнаружить низкий уровень минерала можно даже без лабораторных исследований, поскольку он вызывает симптомы, заметные невооруженным взглядом.
Столкнуться с дефицитом этого минерала можно, если в вашем рационе недостаточно продуктов, богатых магнием – листовой зелени, орехов, фасоли и семян. Также причина дефицита магния может крыться в нарушении способности организма его усваивать или в повышенной потребности организма в минерале.
Наиболее распространенные причины:
- Злоупотребление алкоголем
- Стресс
- Заболевания желудочно-кишечного тракта – болезнь Крона, целиакия, энтерит
- Диабет 2 типа
- Диеты с высоким содержанием белка, витамина Д и кальция
- Приём некоторых лекарственных препаратов
- Избыток в рационе калия и марганца
- Пожилой возраст – с возрастом способность усваивать магний снижается.
Начальные признаки нехватки минерала могут протекать совсем незаметно. Но в некоторых случаях могут проявляться первые симптомы, которые могут включать:
Плохой аппетит – недостаток магния может привести к разбалансированию нервной системы, и сигналы о чувстве голода будут работать менее эффективно. Также это может быть следствием второго симптома дефицита магния – тошноты. Довольно трудно захотеть есть, если желудок не в порядке.
Тошнота, которая возникает по причине нарушения работы нервной системы и иннервации желудочно-кишечного тракта.
Низкий уровень энергии – при недостатке магния нарушается процесс, при котором питательные вещества преобразуются в энергию. Это может привести к слабости и усталости.
Мышечные судороги. Одна из причин судорог заключается в нарушении баланса электролитов – магния, калия, натрия и кальция. Также судороги могут возникать из-за низкого уровня магния, который приводит к сбоям в работе нервной системе, что вызывает сокращения мышц. Чаще всего возникают судороги в ночное время, когда тело расслаблено.
Онемение или покалывание. Ощущения покалывания в кончиках пальцев или ногах также могут быть вызваны сбоем в работе нервной системы из-за дефицита магния.
Нарушение сердечного ритма. Сердцебиение – это нервные импульсы, которые вызывают сокращения сердечной мышцы. Поскольку магний – ключевой микроэлемент для функционирования нервной системы и проводимости нервных импульсов, его дефицит может повлиять на иннервацию сердечной мышцы и стать причиной нарушения ритма биения сердца.
Нестабильность настроения. Переменчивость настроения, тревожность, напряжение связаны с дефицитом магния. Поэтому на фоне стресса рекомендовано восполнять дефицит магния особенно активно.
Остеопороз. Заболевание поражает костный скелет, снижая плотность и нарушая структуру костей. Остеопороз ассоциирован с травмами, которые легко получить при минимальной нагрузке. На кости скелета приходится порядка 60% запаса магния в организме. Поэтому если у человека развивается остеопороз, это означает серьёзный дефицит микроэлемента в организме.
Норма потребления магния в сутки для взрослого человека – около 400 мг. Наша задача – максимально возможное количество магния получать с пищей.
Лучшие продукты, богатые магнием (на 100 граммов):
- Семены тыквы – 592 мг
- Какао – 499 мг
- Семена льна – 390 мг
- Бразильский орех – 376 мг
- Кунжут – 346 мг
- Семена подсолнечника – 325 мг
- Сырой кешью – 290 мг
- Миндаль – 279 мг
Найти магний можно в разнообразной растительной пище: зелёных листовых овощах, цельных зёрнах, бобовых, злаках, сухофруктах, морепродуктах и горьком шоколаде.