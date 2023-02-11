Восемь признаков дефицита магния в организме

Магний – ключевой минерал организма человека, который участвует в нескольких сотнях функций. Он поддерживает функционирование нервной системы, иммунитета, мышц и сердечно-сосудистой системы. Магний является структурным элементом костной ткани, также этот минерал играет важную роль в предотвращении болезней сердца, диабета и регулирования артериального давления.

Дефицит магния испытывают до 50% взрослого населения планеты. Обнаружить низкий уровень минерала можно даже без лабораторных исследований, поскольку он вызывает симптомы, заметные невооруженным взглядом.

Столкнуться с дефицитом этого минерала можно, если в вашем рационе недостаточно продуктов, богатых магнием – листовой зелени, орехов, фасоли и семян. Также причина дефицита магния может крыться в нарушении способности организма его усваивать или в повышенной потребности организма в минерале.

Наиболее распространенные причины:

Злоупотребление алкоголем

Стресс

Заболевания желудочно-кишечного тракта – болезнь Крона, целиакия, энтерит

Диабет 2 типа

Диеты с высоким содержанием белка, витамина Д и кальция

Приём некоторых лекарственных препаратов

Избыток в рационе калия и марганца

Пожилой возраст – с возрастом способность усваивать магний снижается.

Начальные признаки нехватки минерала могут протекать совсем незаметно. Но в некоторых случаях могут проявляться первые симптомы, которые могут включать:

Плохой аппетит – недостаток магния может привести к разбалансированию нервной системы, и сигналы о чувстве голода будут работать менее эффективно. Также это может быть следствием второго симптома дефицита магния – тошноты. Довольно трудно захотеть есть, если желудок не в порядке.

Тошнота, которая возникает по причине нарушения работы нервной системы и иннервации желудочно-кишечного тракта.

Низкий уровень энергии – при недостатке магния нарушается процесс, при котором питательные вещества преобразуются в энергию. Это может привести к слабости и усталости.

Мышечные судороги. Одна из причин судорог заключается в нарушении баланса электролитов – магния, калия, натрия и кальция. Также судороги могут возникать из-за низкого уровня магния, который приводит к сбоям в работе нервной системе, что вызывает сокращения мышц. Чаще всего возникают судороги в ночное время, когда тело расслаблено.

Онемение или покалывание. Ощущения покалывания в кончиках пальцев или ногах также могут быть вызваны сбоем в работе нервной системы из-за дефицита магния.

Нарушение сердечного ритма. Сердцебиение – это нервные импульсы, которые вызывают сокращения сердечной мышцы. Поскольку магний – ключевой микроэлемент для функционирования нервной системы и проводимости нервных импульсов, его дефицит может повлиять на иннервацию сердечной мышцы и стать причиной нарушения ритма биения сердца.

Нестабильность настроения. Переменчивость настроения, тревожность, напряжение связаны с дефицитом магния. Поэтому на фоне стресса рекомендовано восполнять дефицит магния особенно активно.

Остеопороз. Заболевание поражает костный скелет, снижая плотность и нарушая структуру костей. Остеопороз ассоциирован с травмами, которые легко получить при минимальной нагрузке. На кости скелета приходится порядка 60% запаса магния в организме. Поэтому если у человека развивается остеопороз, это означает серьёзный дефицит микроэлемента в организме.

Норма потребления магния в сутки для взрослого человека – около 400 мг. Наша задача – максимально возможное количество магния получать с пищей.

Лучшие продукты, богатые магнием (на 100 граммов):

Семены тыквы – 592 мг

Какао – 499 мг

Семена льна – 390 мг

Бразильский орех – 376 мг

Кунжут – 346 мг

Семена подсолнечника – 325 мг

Сырой кешью – 290 мг

Миндаль – 279 мг

Найти магний можно в разнообразной растительной пище: зелёных листовых овощах, цельных зёрнах, бобовых, злаках, сухофруктах, морепродуктах и горьком шоколаде.