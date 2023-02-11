В Канаде появится новый морской заповедник

Власти Канады и правительство провинции Британская Колумбия одобрили создание нового морского заповедника. Он будет находиться в биорегионе Северного шельфа, протянувшегося от реки Кэмпбелл до границы с Аляской.

Создание заповедника официально анонсировали министр рыболовства, океанов и канадской береговой охраны Джойс Мюррей, вождь племени мамалиликулла Джон Пауэлл (Виниди) и министр управления водами, землями и ресурсами Британской Колумбии Натан Каллен.

«Одобрение плана действий по созданию сети морских охраняемых районов для биорегиона Северного шельфа демонстрирует, чего мы можем достичь вместе для сохранения биоразнообразия, когда мы полагаемся на науку, охрану природы и знания коренных народов и местных жителей», — отметила Джойс Мюррей.

Министр окружающей среды и изменения климата Канады Стивен Гильбо рассказал, что создание заповедника тесно связано с новой природоохранной инициативой под руководством коренных народов, обеспеченной финансированием в размере 800 млн канадских долларов. По мнению Стивена Гильбо, новый заповедник станет еще одним шагом к реализации поставленной правительством цели — по защите 30% земель и вод страны к 2030 г.

Однако не все оказались довольны планом по созданию нового морского заповедника и возможностью превращения его в целую сеть подобных МОР.

BC Seafood Alliance — торговая группа, представляющая интересы тысяч малых и средних предприятий рыболовного сектора Британской Колумбии, — выпустила заявление против этой инициативы.

По мнению исполнительного директора группы Кристины Бюрридж, план буквально швырнули им в лицо в ответ на представленную ранее инициативу по коммерческому промыслу, подготовленный как коренными, так и некоренными рыбодобытчиками. Они выдвигали предложения для достижения поставленных правительством целей по сохранению живой природы — путем сокращения влияния коммерческого промысла и обеспечения продовольственной безопасности.

Группа выступала за разрешение промысла в регионе для коренных рыбаков. Подчеркивалось, что это позволит, в частности, обеспечить ежегодные инвестиции в размере около 125 млн канадских долларов в рыболовство и связанные с ним сферы.