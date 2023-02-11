В Канаде выяснили, как длительное пребывание в пробке влияет на мозг

Власти рекомендуют избегать пробок, следить за тем, чтобы кондиционер в автомобиле работал исправно, и ездить по дорогам, по которым меньше всего ездят автомобилисты.

Группа ученых из Канады, чья работа была опубликована в журнале Environmental Health, протестировала влияние выхлопных газов на 25 добровольцах в возрасте от 19 до 49 лет.

Испытуемых попросили крутить педали на велосипеде, не прилагая особых усилий, а затем попеременно дышать фильтрованным воздухом и выхлопными газами дизельного двигателя. В ходе эксперимента вдыхаемые газы ослабляли работу нескольких областей мозга, включая префронтальную кору и гиппокамп. Ученые утверждают, что нейропластичность, трансформация связей в мозге, вызванная депрессией, ухудшает память и мышление, а также вызывает депрессию.

Власти рекомендуют избегать пробок, следить за тем, чтобы кондиционер в автомобиле работал исправно, и ездить по дорогам, по которым меньше всего ездят автомобилисты. Кроме того, пешеходам и велосипедистам следует избегать движения вдоль автомагистралей.