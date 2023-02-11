Состоялась мировая премьера Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

Спустя годы ожиданий и трёхдневного раннего доступа Hogwarts Legacy наконец добралась до владельцев ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Теперь к новой игре по «Гарри Поттеру» могут прикоснуться абсолютно все покупатели вне зависимости от купленного издания.

Hogwarts Legacy — первая большая ролевая игра по волшебной вселенной Джоан Роулинг, действие которой разворачивается в конце XIX века. Игрок берёт на себя роль юного волшебника, который поступает в Хогвартс сразу на пятый курс. Теперь ему предстоит узнать много нового о магическом мире, раскрыть тайну своего происхождения и остановить надвигающееся восстание гоблинов во главе с тёмным магом Виктором Руквудом.

С момента релиза Lego Harry Potter: Years 5–7 прошло 10 лет.

Франшиза о Гарри Поттере переживает не лучшие времена. Последний релиз «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2» от американского разработчика Electronic Arts не снискал особой популярности у геймеров. Уже на момент выхода любители франшизы справедливо ругали проект за устаревшую графику и топорный геймплей и обвиняли разработчиков в том, что они пытаются нажиться на знаменитом бренде, а не создать что-то достойное.

Главный фактор вовлечения в любую RPG — хорошо продуманный сценарий, в котором внятно объясняются действия персонажа или достоверно показывается их мотивация. Тем временем пользователям PlayStation 4 и Xbox One придётся потерпеть до 4 апреля, а версия для Nintendo Switch выйдет аж 25 июля.