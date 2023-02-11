Четыре совета, которые следует учитывать при продлении ипотеки

Продление ипотечного кредита часто сопровождается временем на размышление для домовладельца. Прежде чем приступить к новому соглашению, которое заключается на несколько лет, человек захочет убедиться, что сделал правильный выбор. Обоснованно. Итак, давайте посмотрим на некоторые моменты, которые следует учитывать при этом подходе.

1. не ждите до последней минуты

Как правило, финансовые учреждения направляют домовладельцам предложение о продлении за три-шесть месяцев до наступления срока погашения ипотечного кредита. Некоторые, довольные этими условиями, немедленно соглашаются на них, чтобы обезопасить себя от повышения ставок, которое постоянно происходит в течение некоторого времени. Например, в декабре прошлого года, когда вероятность повышения процентной ставки на 0,75% была неизбежной, для ипотеки с основной суммой в 300 000 долларов это означало ежемесячное увеличение на 130 долларов, или 1560 долларов в год. Тогда становилось очень выгодным немедленно приступить к обновлению. Другие, у которых есть предложение финансового учреждения, предпочтут поискать в другом месте, чтобы попытаться получить более выгодное предложение.

2. Выберите фиксированную или переменную ставку

Известно, что на протяжении десятилетий плавающая ставка всегда была более выгодной, чем фиксированная, более чем в 90% случаев. Выбор между фиксированной или переменной ставкой зависит от многих факторов, и абсолютной уверенности нет. Фиксированные ставки обеспечивают стабильность платежей в течение определенного периода времени, что выгодно людям с ограниченным бюджетом. Однако переменные ставки оказываются более выгодными в долгосрочной перспективе в случае снижения процентных ставок. Перед принятием решения важно учитывать такие факторы, как срок кредита, долгосрочные экономические перспективы и терпимость к риску. Рекомендуется проконсультироваться с финансовым консультантом, чтобы оценить варианты и найти наиболее подходящее решение для вашей ситуации. Например, в настоящее время фиксированная трехлетняя ставка составляет около 4,89 %, переменная-5,85 %. Это означает, что ипотека с плавающей процентной ставкой будет стоить дороже на 167 долларов в месяц, или более 2000 долларов в год. Сложность анализа состоит в том, чтобы предсказать, когда Переменная ставка упадет ниже значения фиксированной ставки. Вот почему в наши дни люди выбирают фиксированную ставку.

3. Выбор финансового учреждения

Часто существует заметная разница между процентной ставкой финансовых учреждений и процентной ставкой ипотечных брокеров. На момент написания этой статьи Лучшая фиксированная трехлетняя ставка составляла 4,89%, худшая-6,14%. Для капитала в 300 000 долларов это составляет 218 долларов в месяц или 2620 долларов в год. За три года это составляет 7862 доллара. Целая разница !

4. Проверьте, можете ли вы изменить амортизацию.

Например, увеличив период амортизации с 12 до 25 лет, вы можете уменьшить сумму ежемесячных платежей по ипотеке. Однако это также означает, что вы будете платить больше процентов в течение всего срока действия кредита. Важно взвесить все за и против, прежде чем принимать решение. Для ипотеки на сумму 300 000 долларов США с процентной ставкой 4,89 % разница между амортизацией за 25 лет вместо 12 лет составляет 1024 доллара в месяц. Это наверняка заинтересует тех, кто переживает трудный период. По-прежнему можно будет повторно установить амортизацию на уровне 12 лет, когда ставки снизятся.

Facebook I Instagram I Linkedin