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Общество Здоровье, медицина Британцев предупредили о приближении новой пандемии
Grippe

Британцев предупредили о приближении новой пандемии

Виктория Христова Фев 11, 2023 Здоровье, медицина, Новости Комментарии к записи Британцев предупредили о приближении новой пандемии отключены 68 Просмотров

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также заявил на виртуальном брифинге на этой неделе, что следует готовиться к потенциальной пандемии птичьего гриппа

Мир не готов к новой пандемии в виде птичьего гриппа, предупреждают эксперты, сообщили 10 февраля медицинский обозреватель британского таблоида Daily mail.

Таблоид сообщает, что у ведущих вирусологов вызвал серьезную озабоченность тот факт, что смертельный патоген теперь на один шаг ближе к распространению среди людей, вирус H5N1 уже перешел от птиц к млекопитающим.

В статье для журнала The Lancet Microbe доктор Виктор Дзау и профессор Прашант Ядав заявили: «COVID показал, насколько плохо подготовлены глобальные цепочки поставок и производственные сети для удовлетворения потребностей затяжной реакции на пандемию».

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также заявил на виртуальном брифинге на этой неделе, что следует готовиться к потенциальной пандемии птичьего гриппа.

При этом он сказал: «На данный момент ВОЗ оценивает риск для человека как низкий».

 

 

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