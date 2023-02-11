Чтиво выходного дня: любимые книги

«Острие бритвы» – это увлекательное путешествие по началу XX века вместе с Ларри и другими, не менее колоритными персонажами.

Сегодня это Сомерсет Моэм и его потрясающее “Острие бритвы”.

«Острие бритвы» – это увлекательное путешествие по началу XX века вместе с Ларри и другими, не менее колоритными персонажами. Подкупает еще то, что Моэм позиционирует роман как личную историю, добавляя себя в повествование. Насколько я понял, все же это выдуманный сюжет, но ход интересный. Да и личность автора очень хороша. Он честный, с юмором, смотрит на все как будто со стороны. А честного человека в обществе лицемерия видеть неожиданно, но приятно.

И если нейтральную сторону занимает автор, а духовную Ларри, то есть еще Эллиот и его семья. Они уже на стороне материализма и ценителей высшего общества со всеми благами, для них положение и званые ужины важнее всего, а обед без гостей выглядит как личное оскорбление. Любопытно наблюдать за этим конфликтом интересов и миров. Буквально. Кажется, что Моэм, много путешествовавший, ассоциирует Ларри с Востоком и их мудростью, а Эллиота с Западом и, соответственно, с деньгами и иллюзорными ценностями.

Но даже это еще не все, роман крайне многогранен. Очень подробно показано европейское общество от верхов до самого дна, описаны нравы женщин и мужчин того времени, ценности и стереотипы, и насколько же это странно выглядит со стороны. Иногда кажется, что как раз сейчас нет ничего духовного и нас поглотили вещи и интернет, но в те года будто и не было лучше, люди всегда находили что-то подобное, отдаляющее нас от себя, своих желаний и настоящей жизни.

Вот только эта многогранность может быть и минусом. В моем случае было интереснее всего наблюдать за линией становления Ларри, познавшего и тяжелую работу, и богатую жизнь, войну, женщин и сложнейшие философские идеи. Чем-то даже напомнило Мартина Идена. А вот жизнь высшего общества Англии, Франции и США скорее вызывало скуку.

Но даже скучные по тематике моменты написаны отлично, с юмором, с хорошим балансом по длительности. Это вторая для меня книга Моэма и сразу в точку, очень понравилась, а с героями не хотелось расставаться, такое бывает не часто. Поэтому планирую дальше изучать его творчество.