KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов, особенно в этот зимний период!

В этот романтический период Дня Влюблённых лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов! В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие ленты о любви:

Видеотека Premier – Фильм «Страна Саша»

В видеотеке Premier доступен для просмотра романтический сериал о трудностях подростковой любви. Главный герой – семнадцатилетний Саша. Парень постоянно чувствует себя растерянным. Его основная проблема, которая влияет на все аспекты его жизни, заключается в том, что Саша рос без отца. Однажды он знакомится с такой же нерешительной ровесницей по имени Женя. У героев много общего, и они мгновенно влюбляются. Это станет их первой любовью, которая поможет им не только справиться с одиночеством, но ещё и залечить душевные травмы. Но продлятся ли их отношения дольше одного лета?

Видеотека more.tv – Сериал «Надвое»

Видеотека more.tv радует новыми сериями комедийно-драматического сериала «Надвое» режиссёра Валерия Тодоровского с Александром Петровым и Данилой Козловским в главных ролях. Их персонажи отправляются в командировку в другой город, и эта поездка кардинальным образом изменит их жизни. Один из них – педантичный и скромный Костя

– влюбляется в довольно эксцентричную девушку Иру. Тем временем второй – истинный ловелас Саня – встречает таинственную виолончелистку Надю и задумывается о том,

чтобы наконец остепениться. Что ожидает этих абсолютно разных героев дальше?

Видеотека more.tv – Мультсериал «Царевны»

Увлекательные приключения ожидают главных героинь нового мультсериала «Царевны». В центре сюжета оказывается пять юных волшебниц: Царевна-лягушка Василиса, Царевна-несмеяна Дарья, Елена Прекрасная, Варвара-Краса, длинная коса и Спящая Царевна Соня. У всех у них есть магическая сила, однако они ещё не умеют ей управлять. Именно поэтому героини отправляются в школу волшебства Кощея Бессмертного на магический остров Дивногорье. Здесь их ожидает не только учёба, но и, конечно же, масса приключений, секретных заданий и тайн!

Видеотека START – Комедия «Хочу замуж»

Видеотека START представляет романтическую комедию «Хочу замуж». Картина повествует о журналистке по имени Люба, в жизни которой есть почти всё, о чем она когда-либо мечтала: это и отличная работа, и состоятельный возлюбленный Роберт, и любимая мама. Любе хочется ещё лишь одного – замужества. Она терпеливо ждёт свадьбы, и кажется, что вот-вот всё сбудется. Однако разрядившийся телефон и встреча со случайным прохожим кардинально меняют всю её жизнь. Прохожий оказывается её давним другом детства, к которому Роберт начинает жутко ревновать. В итоге, Люба остаётся без жениха и работы. Чтобы отомстить своему экс-любимому, героиня намерена устроить новую свадьбу!

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