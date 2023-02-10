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Брокеры по недвижимости нарушают закон

Виктория Христова Фев 10, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Брокеры по недвижимости нарушают закон отключены 201 Просмотров

Брокеры по недвижимости всех брендов нарушают закон CRTC о привлечении предложений по телефону. Владельцы, которые решили продавать самостоятельно на DuProprio и Marketplace, ежедневно получают до десяти незаконных звонков,

« Вы еще не продали свой дом ! » – восклицает на том конце провода брокер из RE / MAX. Его заявление меня удивляет, потому что я только что выставил дом своих родителей на продажу самостоятельно, и рынок больше не тот, что во время пандемии.

В течение следующего часа мне звонит брокер из Royal LePage : “вы точно не будете продавать, если не подпишете контракт с брокером ! » ,- утверждает она. Телефон снова звонит. Отображается номер без имени. « Люди на DuProprio заканчивают с брокером, мадам”, – настаивает другой брокер в RE/MAX. Еще один добавляет альтруистический аргумент: »Я хочу помочь обществу, мадам”.

Вводится норма от трех до пяти звонков в день. Неослабно. Высокомерие, настойчивость, ложь. Не считая персонализированной рекламы с конфетами и шоколадом в почтовом ящике и всех сообщений на торговой площадке, требующих « всего 20 минут » моего времени. Я неустанно повторяю свою кассету : »я хочу продавать сам, но вы можете привлечь покупателей”.

« Это ничего, в настоящее время я получаю до 11 звонков в день», – говорит Сильвен. Он только что разместил свой plex на Duprodrio. То же самое произошло прошлым летом, когда он продавал свою квартиру в Монреале. « Это был настоящий ад, потому что недвижимость была очень привлекательной”,-раздраженно рассказывает он. Так получилось, что я больше не отвечаю на телефонные звонки” »

Пьер также делает 10 звонков в день с тех пор, как выставил на продажу свой великолепный дом в Лавале. « Они очень агрессивны, до того неприятны из-за этого».

После 20-го звонка я понимаю, что одного « нет » недостаточно, чтобы оттолкнуть брокеров. « Если ты хочешь, чтобы брокеры перестали тебе звонить, ты должен подписать контракт со мной»,-говорят они мне, каждый по очереди, некоторые смеются.

Брокеры из магазинов Engel & Völkers, Sotheby’s International, V. Real Estate Agency, Sutton, Royal LePage или RE/MAX, расположенные в Вестмаунте, Монреале, Лавале и даже в Нью-Йорке… считают себя в лучшем положении для продажи недвижимости в Бушервилле, на Южном берегу.

Есть ли способ остановить этот непрекращающийся поток звонков ? Какой-то телефонный брандмауэр против брокера ?

Этот способ существует с 2009 года : Национальный список исключенных телекоммуникационных номеров (NNTE) канадского совета по телерадиовещанию и телекоммуникациям (CRTC). Она была разработана с целью сократить количество звонков по телемаркетингу, которые получают канадцы, в том числе от брокеров по недвижимости, запрашивающих контракт на продажу недвижимости.

Номер телефона моих родителей, использованный для объявления, указан там с 2014 года. Регистрация является постоянной как для жилых номеров, так и для номеров сотовых телефонов.

Как же тогда объяснить все эти звонки ? На данный момент я получил более 80 из них. тем не менее, в прошлом брокерским агентствам приходилось платить большие штрафы.

Штраф составляет 1500 долларов за нарушение для брокера и 15000 долларов для франшизы.

Я постоянно задаю этот вопрос всем звонящим брокерам, отмечая их комментарии и их имена. Некоторые не решаются назвать мне свои фамилии.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

 

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