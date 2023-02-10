Байден чуть не побил антирекорд по числу зрителей

Выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом привлекло рекордно низкое число зрителей, выяснили эксперты Nielsen.

«Согласно отчету компании Nielsen, выступление Байдена привлекло вторую наименьшую аудиторию таких мероприятий за последние 30 лет», — отметили в Fox News.

Речь американского президента смотрели 27,3 млн человек, при этом в 2022 году за обращением наблюдали свыше 38 млн человек. Рекордно низкий показатель по числу зрителей с 1993 года был зафиксирован в апреле 2021 года, когда Байден выступал перед законодателями.

Напомним, ранее Байден обратился с ежегодным посланием к конгрессу. Наибольшее внимание было уделено внутренним проблемам государства. При этом Байден затронул вопрос конфликта на Украине, а также противостояния с Китаем.

Он также заявил, что, для того, чтобы восстановить американскую экономику, членам Республиканской партии необходимо работать вместе с демократами.