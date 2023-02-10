Байден чуть не побил антирекорд по числу зрителей

«Согласно отчету компании Nielsen, выступление Байдена привлекло вторую наименьшую аудиторию таких мероприятий за последние 30 лет», — отметили в Fox News.
Речь американского президента смотрели 27,3 млн человек, при этом в 2022 году за обращением наблюдали свыше 38 млн человек. Рекордно низкий показатель по числу зрителей с 1993 года был зафиксирован в апреле 2021 года, когда Байден выступал перед законодателями.
Напомним, ранее Байден обратился с ежегодным посланием к конгрессу. Наибольшее внимание было уделено внутренним проблемам государства. При этом Байден затронул вопрос конфликта на Украине, а также противостояния с Китаем.
Он также заявил, что, для того, чтобы восстановить американскую экономику, членам Республиканской партии необходимо работать вместе с демократами.