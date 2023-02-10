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Альфред Нобель. Портрет.

Почему не существует Нобелевки для математиков

Megan Jorgensen Фев 10, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Это интересно Оставить комментарий 224 Просмотров

Почему Альфред Нобель не создал премию своего имени для выдающихся достижений в области математики

«Печальная, животрепещущая и жизненная история. Так будет с каждым, кто покусится на!» История довольно известна, но не грех и напомнить.

Одна из самых примечательных историй из былых времён связана с математикой и с Нобелевской премией. Точнее, как раз Нобелевской премии по математике не существует. По физике, по литературе, по химии, по медицине – премия есть, а по математике нет! Как же так получается, а? В принципе, история эта известна, но вдруг кто-то из читателей не в курсе. Вот пусть и порадуется.

Одним словом, была у шведского студента-химика Альфреда Нобеля невеста, влюбился, как только мужики и влюбляются (сколько мужчин пострелялось из-за женщин, сколько под расстрел пошло, а сколько партбилет на стол положили…) Альфред уже о свадьбе мечтал, готовился. И тут невесту у него отбивает студент-математик!

Математик! Отбил! Невесту! У Нобеля!

Тут Нобель, конечно, обиделся (а вы бы не обиделись) и клятву себе дал, зарок такой:

– Вот закончу учёбу, стану учёным, изобрету динамит, заработаю кучу денег, стану знаменитым, создам самую известную премию для самых лучших деятелей искусства, науки, общественной деятельности, и весь мир будет выбирать лучших из лучших! Но вот математикам премия выдаваться не будет! Никогда! Потому что математики чужих невест отбивают, такие вот нехорошие люди!

Сказано – сделано. С тех пор математики Нобеля не получают, а мужики преклоняются перед Нобелем, потому как ТАК никто и никогда разлучникам не мстил. Изящно и на века!

А бывшая невеста Альфреда Нобеля, небось, локти кусала, руки заламывала, назад просилась, а нет, поздно, иди к своему счетоводу, вари холодный борщ с клецками.

(Детали версии могут различаться, но суть верна).

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