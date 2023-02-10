Почему Альфред Нобель не создал премию своего имени для выдающихся достижений в области математики

«Печальная, животрепещущая и жизненная история. Так будет с каждым, кто покусится на!» История довольно известна, но не грех и напомнить.

Одна из самых примечательных историй из былых времён связана с математикой и с Нобелевской премией. Точнее, как раз Нобелевской премии по математике не существует. По физике, по литературе, по химии, по медицине – премия есть, а по математике нет! Как же так получается, а? В принципе, история эта известна, но вдруг кто-то из читателей не в курсе. Вот пусть и порадуется.

Одним словом, была у шведского студента-химика Альфреда Нобеля невеста, влюбился, как только мужики и влюбляются (сколько мужчин пострелялось из-за женщин, сколько под расстрел пошло, а сколько партбилет на стол положили…) Альфред уже о свадьбе мечтал, готовился. И тут невесту у него отбивает студент-математик!

Математик! Отбил! Невесту! У Нобеля!

Тут Нобель, конечно, обиделся (а вы бы не обиделись) и клятву себе дал, зарок такой:

– Вот закончу учёбу, стану учёным, изобрету динамит, заработаю кучу денег, стану знаменитым, создам самую известную премию для самых лучших деятелей искусства, науки, общественной деятельности, и весь мир будет выбирать лучших из лучших! Но вот математикам премия выдаваться не будет! Никогда! Потому что математики чужих невест отбивают, такие вот нехорошие люди!

Сказано – сделано. С тех пор математики Нобеля не получают, а мужики преклоняются перед Нобелем, потому как ТАК никто и никогда разлучникам не мстил. Изящно и на века!

А бывшая невеста Альфреда Нобеля, небось, локти кусала, руки заламывала, назад просилась, а нет, поздно, иди к своему счетоводу, вари холодный борщ с клецками.

(Детали версии могут различаться, но суть верна).