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Новости Авторы Меган Хорхенсен К чему приводит непонимание и неумение понять
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Традиции древности не забываются - люди так и не понимают друг друга. Фото Меган Хорхенесен.

К чему приводит непонимание и неумение понять

Megan Jorgensen Фев 10, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Психология Оставить комментарий 227 Просмотров

Непонимание. Неумение понять и нежелание понять в отношениях между народами

Последствия непонимания и разного подхода к жизни могут быть тяжелейшими. Но люди до сих пор не научились простейшему – уважению обычаев других народов.

Очень мало людей знают одну весьма любопытную историю из былых времён. Но история эта показательна и поучительна. Хотя люди учиться на собственных ошибках не желают… Итак:

В 334 году до нашей эры Александр Македонский (пока еще не Великий), переправился в Азию с целью разгрома персов и «освобождения греческих городов, томящихся под игом персидских варваров».

Первым серьезным боевым столкновением стала битва при Гранике (битва при реке Граник). Александр наголову разгромил персидские войска. Кстати, самое упорное сопротивление в сражении ему оказали части гоплитов – тяжелой пехоты персов, состоящей из греков – жителей «порабощенных городов, стонущих под игом варваров». Однако, мы не про сражение, ход которого до сих пор излагается в различных вариациях. Не суть важно в данном случае.

Важнее другое: Александр Македонский не хотел предстать перед персами чудовищем, жестоким завоевателем и палачом. Прекрасно понимая, что для победы ему необходимо завоевать доверие различных народов, обьединенных в Персию (вызвав тем самым раздоры в стане противника), Александр всячески стремился продемонстрировать своё стремление к миру и уважение к противнику.

Поэтому, после битвы при Гранике, Александр приказал в первую очередь оказать помощь раненым персам, попавшим в плен. Он отправил к ним даже личного врача.

Тела же павших врагов Александр приказал предать огню со всеми воинскими почестями – точно так же, как хоронили павших македонцев. По замыслу юного царя, оказание медицинской помощи и торжественные похороны павших должны были показать персам рыцарское отношение наступающих греков и снизить накал сопротивления.

Заметим, что Александр считал себя знатоком персов (неудвительно – история отношений греков и персов насчитывала уже несколько веков, а всякие марафонские битвы и заставы из 300 спартанцев изучились в школах). Да и советники у Александра были знатные.

И, однако, произошел казус. После оказания помощи раненым и торжественной церемонии погребения погибших персидских воинов, по всему персидскому царству разнеслась ужасающая весть о приходе жутких варваров, не только не уважающих противника, но страшных садистов, не останавливающихся перед унижением павших врагов.

Дело в том, что по традициям тамошних персов, раненые, попавшие в плен, не должны были лечиться врачами победителей – это считалось унижением. Их надо было освободить и передать персам.

А предание тел огню было невероятным кощунством – смешение праха умерших с одним из природных элементов считалось оскорблением божеств. Персы оставляли погибших на поле боя, воздвигая небольшие башенки – башни молчания, на которые укладывали тела. Хищные птицы и насекомые быстренько с телами расправлялись. Эта традиция идет от периода кочевого персидского царства. В начальный период государственности все кочевники хоронили умерших именно так. В Персии эта традиция сохранилась к моменту второжения македонцев.

И, несмотря на неплохие знания Персии, ее военного и социального уклада, Александр Македонский невольно совершил страшное кощунство.

К чести македонских завоевателей, они исправили ошибку политикой к захваченным городам, освобождением пленных, невмешательством во внутреннюю политику занимаемых городов и прочими умными политическими действиями. Персия быстренько пала.

Но урок того, как можно оскорбить народ, не желая того, человечество должно было бы усвоить. Но не усвоило. Бывает.

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