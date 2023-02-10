Центральный Archambault, один из самых старых, если не самый старый магазин в центре Монреаля, закрывается
Наверно этот магазин знают все монреальцы. Все, кто приезжал в Монреаль, все, кто прибывал на ПМЖ в Квебек, все, кто прогуливался по центру города — все обращали внимание на характерную вывеску. Многие хотя бы один раз в магазине побывали. Когда-то в нём покупали виниловые пластинки, затем кассеты VHS с первыми видеофильмами, затем первые CD диски. Всегда продавались партитуры, нотные тетради, учебники пения, упражнения сольфеджио, сборники слов песен на разных языках, всевозможные устройства для воспроизведения звуков — от патефонов до первых катушечных магнитофонов и до последних кассетных проигрывателей.
Больше века в этом магазине продавались инструменты, принадлежавшие знаменитым музыкантам и актёрам, устраивались встречи с певцами и композиторами, сеансы раздачи автографов и концерты.
Но вот магазин уходит. На витринах нет привычных объявлений «liquidation » или « solde de fermeture » – потому что товары, наверняка, отправятся в те магазины сети, которые ещё работают. Но главный, центральный, самый известный Аршамбо уходит. Что сказать? Знамение времени — народ скачивает музыку в сети, народ покупает записи через Интернет, а стойкая группа коллекционеров и приверженцев традиционных духовных ценностей всё же далеко не столь многочисленна, чтобы обеспечить доходы, достаточные для поддержания на плаву большого магазина.
По словам администрации, в последнюю неделю, с момента появления слухов о закрытии, объём продаж резко увеличился — покупатели прощаются с любимым магазином. В ближайшие дни, наверняка, покупателей будет ещё больше — ведь теперь новость о закрытии подтверждена официально.
Музыкальный магазин был открыт Эдмоном Аршамбо в 1896 году, но первые четыре года он находился в другом месте, а переехал на нынешнее в 1900 году. Он закроется в июне, а в мае будут проведены торжественные проводы – несколько музыкальных вечеров, на которых выступят известные певцы и музыканты.
Вывеска магазина и его лого — изображение лиры, останется на месте, увековечивая память ушедшего на покой культового заведения.