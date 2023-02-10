Центральный Archambault, один из самых старых, если не самый старый магазин в центре Монреаля, закрывается

Магазин проработал на этом месте более 120 лет. Но всему приходит конец. Хотя Archambault пока не закрывает остальные магазины сети.

Наверно этот магазин знают все монреальцы. Все, кто приезжал в Монреаль, все, кто прибывал на ПМЖ в Квебек, все, кто прогуливался по центру города — все обращали внимание на характерную вывеску. Многие хотя бы один раз в магазине побывали. Когда-то в нём покупали виниловые пластинки, затем кассеты VHS с первыми видеофильмами, затем первые CD диски. Всегда продавались партитуры, нотные тетради, учебники пения, упражнения сольфеджио, сборники слов песен на разных языках, всевозможные устройства для воспроизведения звуков — от патефонов до первых катушечных магнитофонов и до последних кассетных проигрывателей.

Больше века в этом магазине продавались инструменты, принадлежавшие знаменитым музыкантам и актёрам, устраивались встречи с певцами и композиторами, сеансы раздачи автографов и концерты.

Но вот магазин уходит. На витринах нет привычных объявлений «liquidation » или « solde de fermeture » – потому что товары, наверняка, отправятся в те магазины сети, которые ещё работают. Но главный, центральный, самый известный Аршамбо уходит. Что сказать? Знамение времени — народ скачивает музыку в сети, народ покупает записи через Интернет, а стойкая группа коллекционеров и приверженцев традиционных духовных ценностей всё же далеко не столь многочисленна, чтобы обеспечить доходы, достаточные для поддержания на плаву большого магазина.

По словам администрации, в последнюю неделю, с момента появления слухов о закрытии, объём продаж резко увеличился — покупатели прощаются с любимым магазином. В ближайшие дни, наверняка, покупателей будет ещё больше — ведь теперь новость о закрытии подтверждена официально.

Музыкальный магазин был открыт Эдмоном Аршамбо в 1896 году, но первые четыре года он находился в другом месте, а переехал на нынешнее в 1900 году. Он закроется в июне, а в мае будут проведены торжественные проводы – несколько музыкальных вечеров, на которых выступят известные певцы и музыканты.

Вывеска магазина и его лого — изображение лиры, останется на месте, увековечивая память ушедшего на покой культового заведения.