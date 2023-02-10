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Новости Канадский аналог ChatGPT остался незамеченным
Фото: fbm.ru

Канадский аналог ChatGPT остался незамеченным

Виктория Христова Фев 10, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады Комментарии к записи Канадский аналог ChatGPT остался незамеченным отключены 223 Просмотров

Компания-разработчик больших языковых моделей не худшего качества, чем ChatGPT, находится «вне зоны видимости», заявил соучредитель и генеральный директор Cohere AI Эйдан Гомес.

 

По словам Гомеса, качество базовых моделей компании, по мнению многих, могут конкурировать с лучшими моделями Google, OpenAI и других. И такого отсутствия внимания не должно быть.

Он предположил, что это связано с тем, что компания не выпускает привлекающие внимание потребительские демоверсии, такие как ChatGPT от OpenAI. Но Cohere, подчеркивает он, «прямо сосредотачивается на ценность для предприятий».

Напомним, компания Cohere была основана в 2019 году. В 2021 году Cohere объявила, что привлекла 40 миллионов долларов инвестиций.

 

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