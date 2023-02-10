Здоровое питание: все о лимонах

Представьте себе, что вы едите кислый-кислый лимон… чувствуете, как сразу начинает выделяться море слюны? Сюрприз: за время чтения этой статьи вы сглотнёте ещё не раз! Такой рефлекс есть у каждого, кто хоть раз ел лимон — организм пытается заранее разбавить слюной ту кислоту, которая, как он думает, скоро в него поступит. Значит ли это, что она вредна для здоровья?

До конца XIX века лимоны были доступны только знати и людям зажиточным. Они довольно быстро портятся, особенно во время перевозки — поэтому до наступления эпохи железных дорог (а потом и глобальных авиаперевозок) их старались выращивать поближе к рынкам сбыта. То есть, как можно севернее: ближе к Франции, Пруссии, Австро-Венгрии, Российской империи. Одним из главных центров производства был городок Лимоне-Суль-Гарда в северной Италии. Как ни странно, название города к цитрусовым отношения не имеет. Оно произошло от латинского «limen» – «граница».

Традиционно в этих местах занимались ловлей рыбы, потом разведением оливок, а лимоны сюда привезли в XIII веке монахи-францисканцы. Оказалось, что горы очень удачно защищают город от холодных ветров, и лимоны — тем более в теплицах — чувствуют себя хорошо. Хотя развести их тут, конечно, было непросто — плодородную землю привозили на лодках и вручную носили на склоны. Тяжёлая работа! Здесь лимоны выращивали вплоть до Первой мировой войны — в теплицах с каменными стенами.

А при простуде польза от лимона в другом: эфирные масла из его цедры содержат много летучих фенольных соединений, которые обладают антимикробным эффектом. Так что пожевать оставшуюся на дне стакана корочку — дело хорошее, всё равно что обработать горло антисептическим спреем.

Более того, эфирные масла лимона могут даже воздух обеззараживать — и мы доказали это наглядно в ходе эксперимента! Прокачали через воздухозаборник в центре обычного офиса 100 литров воздуха, осаждая на специальную поверхность всё невидимое содержимое. Затем разложили рядом с прибором дольки лимонов – и повторили. Через три дня микробиологи показали результат: в воздухе без лимона было 880 колониеобразующих единиц микробов на кубометр, а лимон снизил это количество до 740!

Оказывается, витамин «С», который содержится в лимонах, влияет на усвоение железа. Поэтому имеет смысл есть и лимон, и другие продукты, богатые витамином «С», вместе — например, с мясом или с печенью, или с другими источниками животного железа, которые мы употребляем. У кого-то бывает высокий уровень соляной кислоты, вырабатываемой желудком – то, что принято считать повышенной кислотностью. У кого-то — так называемая пониженная кислотность. В зависимости от этого состояния и переносимость блюд или продуктов у каждого человека разная. Люди с повышенной кислотностью, как правило, не любят есть кислое — и не надо!

Так что лимоны — штука несомненно полезная. Главное — мыть их как следует, ополаскивать рот после их сока, чтобы не навредить зубам… и помнить, что корочка полезнее, чем мякоть!