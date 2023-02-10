Конгрессвумен США смогла отбиться от нападающего с помощью кофе

Член палаты представителей США Энджи Крейг подверглась нападению в лифте собственного дома в Вашингтоне, но смогла отбиться от нападавшего, облив его горячим кофе.

По словам официального представителя конгрессвумен, нападение произошло в 7:15 утра, пострадавшая в результате нападения получила несколько синяков.

В протоколе полиции указано, что злоумышленник вошел в лифт вместе 50-летней женщиной и начал «беспорядочно отжиматься». После этого он нанес удар кулаком в подбородок Крейг и схватил ее за шею. Крейг опрокинула на нападавшего горячий кофе, после чего тот убежал с места преступления до приезда полиции. В протоколе высказано предположение, что мужчина находился под действием наркотиков.

Глава ее избирательного штаба отверг предположение, что преступление было политически мотивированным.

Напомним, Энджи Крейг является демократом от штата Миннесота. В ноябре прошли промежуточные выборы, на которых она была избрана в конгресс в третий раз. По официальной информации полиции, после штурма Капитолия конгрессмены стали чаще сталкиваться с угрозами в свой адрес. В 2022 году было зарегистрировано порядка 10 тыс. угроз, что в два раза больше, чем в 2021 году.