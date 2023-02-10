Власти Канады планируют взять под защиту 25% морских экосистем страны

Канада имеет самую протяженную береговую линию в мире — она омывается Тихим, Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Защита 25% морских экосистем страны к 2025 году прописана в новом стандарте их охраны.

Канадские власти выделили несколько особо охраняемых регионов, которые сейчас охватывают более 14% океанов у побережья страны. Там запрещена промышленная деятельность, утилизация отходов, рыболовство и добыча других природных ресурсов. В соответствии с новым стандартом, к 2025 году охраняемые морские территории должны увеличиться до 25%.

Канада омывается тремя океанами — Тихим, Северным Ледовитым и Атлантическим, поэтому имеет самую длинную береговую линию в мире. Канадский министр океана и рыболовства Джойс Мюррей заявила, что власти страны рассматривают такие морские районы для введения охранного статуса, как части залива Джеймс на крайнем севере Онтарио и Квебека, а также арктические воды у провинции Нунавута. «Океаны так же важны для нашего выживания, как воздух, которым мы дышим. И если мы действительно хотим защитить планету, мы должны защищать океаны», — сказала министр.

Для достижения амбициозной цели — сохранение 25% океанов у берегов Канады к 2025 году — федеральное правительство и коренные народы страны уже договорились о создании новой крупнейшей морской охраняемой зоны. Она расположена у западного побережья Британской Колумбии. В соответствии с подписанным меморандумом, коренные народы и правительство будут совместно управлять этим районом.

Площадь охраняемой морской экосистемы составляет 133,019 тыс. кв. км — примерно в два раза меньше Новой Зеландии. На этой территории находятся 46 высоких подводных гор и все известные гидротермальные источники Канады. В таких редких глубоководных горячих точках обитают уникальные морские виды. Еще в 2017 году канадские власти запретили особо опасные виды рыболовства в этом районе.

«Малоисследованная экосистема, расположенная в трех километрах под поверхностью океана, вероятно, является домом для морской флоры и фауны, которых больше нигде в мире нет», — сообщила менеджер по охране океана Канадского общества парков и дикой природы Кейт Макмиллан. Об этом информирует портал Плюс Один.