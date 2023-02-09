Более трети владельцев недвижимости с плавающей ставкой обеспокоены необходимостью продажи

При текущей процентной ставке Банка Канады в 4,50% 38% жителей Квебека, имеющих ипотеку с плавающей ставкой, окажутся вынужденными продать ее в течение одного года, поскольку они смогут удержаться на плаву только в течение 12 месяцев. Это следует из опроса общественного мнения Yahoo Canada/Maru, опубликованного в четверг.

Опрос, проведенный по всей стране, показывает, что 45% канадцев, имеющих ипотечные кредиты с плавающей процентной ставкой, смогут поддерживать текущие процентные ставки в течение максимум 8,3 месяцев, прежде чем им придется продать или покинуть свой дом.

Однако домовладельцы, у которых есть ипотека с фиксированной процентной ставкой, испытывают меньшее давление, чем те, у кого есть ипотека с плавающей процентной ставкой.

Опрос действительно показывает, что 35 % тех, у кого есть ипотечный кредит с фиксированной процентной ставкой, смогут поддерживать процентную ставку 4,5% в течение 10,4 месяцев. Соотношение заемщиков с фиксированной ставкой и заемщиков с плавающей ставкой в опросе составляет четыре к одному.

Эти цифры не удивляют Стефана Брюйера, ипотечного брокера среди ипотечных архитекторов.

« Но есть разница между тем, чтобы сказать это, и тем, чтобы сделать это»,-подчеркивает он, на долю которого выпала доля дел за всю его карьеру. « Ты собираешься отказаться от хоккея, ты собираешься отказаться от ресторанов, ты можешь отказаться от машины, но последнее, что ты захочешь сделать, это переехать»,-говорит он.

Напомним, что ключевая ставка Банка Канады, которая влияет на другие процентные ставки, включая ставки по ипотечным кредитам, была повышена с 0,25% в марте 2022 года до 4,5% в январе 2023 года. Резкий и внезапный подъем, которого страна не видела десятилетиями. Кроме того, ключевая ставка находится на самом высоком уровне с декабря 2007 года.

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