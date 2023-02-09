В США предъявлен иск производителям релаксанта для волос, вызывающего рак

В делах фигурирует дочерняя компания L’Oréal USA в США и дочерние компании индийских компаний Godrej SON Holdings Inc и Dabur International Ltd.

Почти 60 судебных исков о том, что релаксанты для волос, продаваемые L’Oréal USA Inc. и другими компаниями, вызывают рак и другие проблемы со здоровьем, будут объединены в федеральном суде Чикаго.

По меньшей мере 57 исков было подано в федеральные суды по всей стране из-за продуктов, в которых используются химические вещества для постоянного выпрямления текстурированных волос, свидетельствуют судебные протоколы. Истцы утверждают, что компании знали, что их продукция содержит опасные химические вещества, но все равно продавали ее на рынке.

В делах фигурирует дочерняя компания L’Oréal USA в США и дочерние компании индийских компаний Godrej SON Holdings Inc и Dabur International Ltd.

Судебные иски последовали за октябрьской публикацией исследования агентства Национальных институтов здравоохранения, которое показало, что у женщин, которые использовали продукты несколько раз в год, вероятность развития рака матки была более чем в два раза выше.

«Мы подсчитали, что у 1,64% женщин, которые никогда не применяли релаксанты для волос, к 70 годам разовьется рак матки, но для частых пользователей этот риск возрастает до 4,05%», — говорится в заявлении руководителя исследования Александры Уайт.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, рак матки является наиболее распространенной формой гинекологической онкологии в стране, причем показатели растут, особенно среди чернокожих женщин.