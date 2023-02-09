Канадская горнодобывающая компания закрыла сделку на $100 млн в Марокко

Канадская компания в настоящее время владеет и управляет операциями в шести зонах добычи драгоценных металлов в Марокко

Канадская компания по добыче драгоценных металлов Aya Gold & Silver объявила о закрытии сделки по финансированию на сумму $100 млн для проекта расширения серебряного рудника Zgounder в Марокко, расположенного в горном массиве Атлас.

О сделке впервые было объявлено в октябре 2022 года. Кредит в размере $92 млн был предоставлен Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), и еще $8 млн было выделено из Фонда чистых технологий (CTF).

Средства пойдут на расширение операций на перспективных участках рудника.

Поблагодарив партнеров по финансированию проекта, президент и главный исполнительный директор Aya Бенуа Ла Саль добавил, что его компания надеется «обеспечить ценность для всех заинтересованных сторон и достичь операционных и ESG-целей, установленных этим партнерством».

Канадская компания в настоящее время владеет и управляет операциями в шести зонах добычи драгоценных металлов в Марокко, включая зону добычи Zgounder, которая уступает по размеру только зоне добычи Imiter, управляемой Managem.