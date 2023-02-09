Тайвань и Канада начали переговоры о соглашении об инвестициях

Тайвань является шестым по обороту торговым партнером Канады.

Переговоры о соглашении о продвижении и защите инвестиций начали Канада и Тайвань, заявило министерство иностранных дел острова 8 февраля.

Торговый представитель Тайваня Джон Дэнг и министр торговли Канады Мэри Ын провели переговоры при помощи видеоконференции, подтвердив тем самым результаты подготовительных переговоров, начатых в прошлом году. Таким образом они положили начало официальным переговорам о заключении соглашение об инвестициях.

Такое соглашение помогло бы сторонам углубить партнерство, считает МИД острова. Он намерен плотно работать с другими министерствами и ведомствами, чтобы поскорей завершить переговоры между Тайванем и Канадой. Тогда стороны могли бы усилить торговлю, создать более надежные цепочки поставок, укрепить мир, стабильность и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе.

В ноябре 2022 года Канада представила свою Индо-Тихоокеанскую стратегию и заявила, что намерена наладить многоплановый обмен с Тайванем и укреплять экономические и торговые связи с островом.

Напомним, предварительные переговоры начались в январе 2022 года между Ын и Дэнгом. Ын подчеркнула, что Тайвань является ключевым партнером Канады. Оттава заинтересована в усилении своих торговых и экономических связях в регионе.

Тайвань является шестым по обороту торговым партнером Канады.