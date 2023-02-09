Генеральный синод Церкви Англии решился на благословение однополых браков

Предложения о благословении однополых пар, состоящих в гражданском браке, принял Генеральный Синод Церкви Англии 9 февраля, сообщается на официальном сайте организации.

Предложения о благословении однополых пар, состоящих в гражданском браке, принял Генеральный Синод Церкви Англии 9 февраля, сообщается на официальном сайте организации.

Соответствующее предложение епископов было одобрено после двухдневных дебатов большинством голосов в палатах епископов, духовенства и мирян.Теперь представители ЛГБТ сообщества смогут приходить в англиканские церкви парами и получать благословение.

Участники заседания Синода также проголосовали за то, чтобы «плакать и каяться» за неспособность Церкви освящать однополые браки и за все те страдания, которые представители ЛГБТ претерпели от церкви.

На данный момент, начата подготовка соответствующих молитв и пасторского руководства для представителей ЛГБТ, которые в дальнейшем должны быть официально одобрены.

«Впервые Англиканская церковь публично, безоговорочно и радостно приветствует однополые пары в церкви», — такое совместное заявление сделали архиепископ йоркский Стивен Коттрелл и архиепископ кентерберийский Джастин Уэлби.

Однако, отмечается, что не все разногласия внутри англиканской церкви, по поводу ее отношения к ЛГБТ, преодолены.

«Я знаю, что-то, что мы предложили в качестве пути продвижения вперед, недостаточно далеко для многих, но слишком далеко для других», — заявила, руководившая процессом дебатов, епископ Лондона Сара Маллалли.

По словам епископов Уэлби и Коттрелла, те представители англиканской церкви, для совести которых принятые решения «заходят слишком далеко» получат гарантии и «все заверения, которые им нужны, чтобы сохранить единство Церкви, пока продолжается этот разговор».

Напомним, в течении текущей недели члены Синода встречались небольшими группами для рассмотрения проектов текстов «Молитвы любви и веры», который могут быть использованы для представителей ЛГБТ, состоящих в гражданском браке.