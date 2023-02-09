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Новости В Мире Парламент Турции утвердил решение Эрдогана о введении режима ЧП
Землетясение в Турции Фото: https://v1.ru/

Парламент Турции утвердил решение Эрдогана о введении режима ЧП

Виктория Христова Фев 9, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Парламент Турции утвердил решение Эрдогана о введении режима ЧП отключены 204 Просмотров

Эрдоган, выступая 9 февраля 2023 года в Газиантепе заявил, что объявление ЧП поможет властям страны бороться с мародерством и людьми, пытающимися получить выгоду от сложившейся в стране ситуации.

Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) сроком на три месяца в 10 регионах страны, пострадавших от землетрясений, утвердил турецкий парламент.

Отмечается, что генассамблея парламента Турции проголосовала за объявление ЧП после выступлений от имени правительства, групп и отдельных лиц по поводу президентского указа об объявлении чрезвычайного положения в 10 провинциях, пострадавших от землетрясений с центром в Кахраманмараше.

Соответственно, в Кахраманмараше, Адане, Адыямане, Диярбакыре, Газиантепе, Хатае, Килисе, Малатье, Османие и Шанлыурфе было объявлено ЧП на 90 дней, начиная со среды, 8 февраля 2023 года.

Эрдоган, выступая 9 февраля 2023 года в Газиантепе заявил, что объявление ЧП поможет властям страны бороться с мародерством и людьми, пытающимися получить выгоду от сложившейся в стране ситуации.

 

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